The Thaumaturge z pierwszymi recenzjami. Udany debiut polskiego RPG

Wczoraj na rynku zadebiutowała polska produkcja RPG – The Thaumaturge . W związku z premierą tytułu, który przenosi graczy do Warszawy początku XX wieku, do sieci trafiły już pierwsze recenzje gry. Serwis Metacritic wskazuje aktualnie ocenę na poziomie 75/100 (na podstawie 31 opinii), natomiast Opencritic – 76/100 (na podstawie 32 opinii).

Recenzenci w dużej mierze wypowiadają się o The Thaumaturge w pozytywny sposób. Krytykom przypadło do gustu umiejętne połączenie rozgrywki i narracji, głęboka historia, dialogi oraz ogólny klimat produkcji. Wielu zwraca również uwagę na ciekawe miejsce akcji, czyli Warszawę z początku XX wieku, a także wciągający system walki turowej. Według niektórych The Thaumaturge to „zapadają w pamięć gra RPG”.