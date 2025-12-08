Sigourney Weaver daje nadzieję na powrót Ripley. Aktorka zdradza nowe informacje o kolejnym filmie z serii Obcy

Aktorka może wrócić jako Elen Ripley w kolejnej odsłonie Obcego.

Powrócił temat powrotu Sigourney Weaver do roli Ellen Ripley. Aktorka potwierdziła w październiku, że spotkała się z przedstawicielami Disneya, aby omówić swój ewentualny udział w piątej odsłonie kultowej serii. Wspomniała wtedy, że Walter Hill, współtwórca pierwszych trzech filmów o Obcym, ma już gotowe około pięćdziesiąt stron scenariusza. Obcy – Sigourney Weaver ponownie o powrocie do roli Ellen Ripley w kolejnej odsłonie serii Podczas promocji filmu Avatar: Ogień i popiół Weaver udzieliła wywiadu magazynowi Variety, w którym ponownie poruszono temat jej powrotu do roli Ripley. I choć aktorka nadal nie potwierdza wprost, że film powstanie, to jej wypowiedź jest zdecydowanie pozytywnym sygnałem dla fanów Xenomorphów.

Podchodzimy do tego krok po kroku. To bardzo interesujące i mam nadzieję, że do tego dojdzie, ponieważ uważam, że byłoby to wspaniałe. Myślę, że fanom by się spodobało, choć to bardzo wczesny etap. Wczytywanie ramki mediów. Mimo że hollywoodzkie gwiazdy często muszą trzymać szczegóły w tajemnicy, słowa Weaver jasno sugerują, że jest gotowa ponownie wejść w skórę jednej z najbardziej ikonicznych bohaterek kina science fiction. Upłynęło już prawie trzydzieści lat od premiery Obcy: Przebudzenie, dlatego wiele osób sądziło, że aktorka na dobre rozstała się z rolą Ripley. Jednak odpowiedni scenariusz może sprawić, że ponownie stanie do walki z Ksenomorfami.

Hollywood od kilku lat żyje modą na kontynuacje i powroty kultowych postaci. W tym świetle nowy film skupiony na Ripley wydaje się idealnie wpisywać w obecne trendy. Udane produkcje takie jak Alien: Romulus oraz Predator: Strefa zagrożenia pokazały, że widzowie wciąż chcą wracać do klasycznych marek. Popularność Romulusa oraz serialu Obcy: Ziemia, który otrzymał już zamówienie na drugi sezon, tylko potwierdza, że marka Obcy wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Powrót Weaver mógłby więc okazać się nie tylko emocjonujący dla fanów, ale również wyjątkowo korzystny dla Disneya.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.