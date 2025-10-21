The Sinking City 2 zalicza opóźnienie, ale Frogwares ma dla fanów nowe ujęcia z gry

The Sinking City 2 nie zdąży na 2025 rok. Frogwares wyjaśnia powody opóźnienia
Studio Frogwares ogłosiło, że premiera The Sinking City 2 została oficjalnie opóźniona. Początkowo zakładano, że ukaże się w 2025 roku, jednak deweloperzy potrzebują dodatkowego czasu, by ukończyć projekt w pełni na własnych zasadach. W związku z tym, gra trafi do graczy dopiero w pierwszej połowie 2026 roku.
Opóźnienie jest wynikiem kombinacji zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań. Głównym czynnikiem zewnętrznym, który znacząco utrudniał pracę zespołowi, jest trwająca inwazja na Ukrainę. Ataki powodowały przerwy w dostawie prądu, często trwające całe dni.
Równie istotnym, wewnętrznym wyzwaniem, była decyzja o zmianie formatu rozgrywki. Jak wyjaśnił Alexander Gresko, główny projektant gry, przejście na gatunek survival horror było dla Frogwares całkowicie nowym i skomplikowanym przedsięwzięciem.
Przestawienie się po raz pierwszy na survival horror było dla nas zupełnie nowym wyzwaniem. Od ponad dwudziestu lat tworzymy gry przygodowe oparte na śledztwach, jednak survival horror wymaga zupełnie innego podejścia do projektowania. Napięcie, tempo, walka – to zupełnie inna dynamika. Zawsze kochaliśmy ten gatunek jako fani, ale kiedy sami zaczynasz go tworzyć, uświadamiasz sobie, jak wiele jeszcze musisz się nauczyć. To ekscytujące, ale z pewnością spowalnia proces produkcji.
Mimo przesunięcia daty, szef działu wydawniczego, Sergi Oganesyan, podkreślił, że studio nie chce teraz podawać konkretnej daty premiery. Zapewnił jednocześnie, że opóźnienie liczone jest w miesiącach, a nie w latach, potwierdzając, że celem jest pierwsza połowa 2026 roku. W ramach rekompensaty za opóźnienie studio postanowiło ujawnić więcej materiałów z The Sinking City 2.
