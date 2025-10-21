The Sinking City 2 zalicza opóźnienie, ale Frogwares ma dla fanów nowe ujęcia z gry

W marcu bieżącego roku wystartowała kampania crowdfundingowa The Sinking City 2. Sequel gry w lovecraftowskim klimacie błyskawicznie osiągnął cel finansowania. Pierwotnie tytuł miał zadebiutować jeszcze w 2025 roku, jednak okazuje się, że ten termin nie jest już aktualny.

The Sinking City 2 nie zdąży na 2025 rok. Frogwares wyjaśnia powody opóźnienia

Studio Frogwares ogłosiło, że premiera The Sinking City 2 została oficjalnie opóźniona. Początkowo zakładano, że ukaże się w 2025 roku, jednak deweloperzy potrzebują dodatkowego czasu, by ukończyć projekt w pełni na własnych zasadach. W związku z tym, gra trafi do graczy dopiero w pierwszej połowie 2026 roku.