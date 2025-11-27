Premiera iRacing Arcade opóźniona. Luty 2026 to nowy termin dla wersji PC

Niestety w grudniu nie będzie nam dane zagrać w zręcznościową wersję popularnego symulatora samochodowego.

iRacing Arcade nie ukaże się 2 grudnia, jak pierwotnie planowano. Wersja na Steam ma zadebiutować w ciągu najbliższych 90 dni, co oznacza premierę najpóźniej pod koniec lutego 2026 roku. Nowy termin dotyczy oczywiście wyłącznie wersji na PC, natomiast edycje konsolowe trafią na rynek w dalszej części przyszłego roku, wraz z dodatkowymi samochodami i torami. Gra na Steamie będzie kosztować 24,99 dolarów. iRacing Arcade opóźnione Pierwotnie premiera miała odbyć się już za pięć dni, czyli 2 grudnia, lecz produkcja zaliczyła opóźnienie na ostatniej prostej. Według komunikatu zespołu deweloperskiego, kolejne miesiące mają zostać przeznaczone na dalsze testy oraz dodatkowe dopracowanie rozgrywki i trybu kariery. Po problematycznym debiucie Project Motor Racing w tym tygodniu decyzja wydaje się rozsądna. Wiceprezes wykonawczy iRacing, Steve Myers powiedział:

Poświęcimy dodatkowy czas, aby upewnić się, że doświadczenie spełni standard jakości, którego oczekujecie od produkcji iRacing Studios. Opinie z wersji demonstracyjnej były znakomite i chcemy uwzględnić jak najwięcej sugestii graczy w pełnym wydaniu. Jesteśmy przekonani, że to niewielkie opóźnienie przełoży się na znacznie lepszą jakość.

Myers dodał także, że zespół nie jest jeszcze gotowy ogłosić nowej daty premiery, ale zrobi to, gdy będzie pewny terminu. Po premierze wersji Steam, iRacing Arcade trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale nieco później. Edycje konsolowe otrzymają dodatkowe samochody i tory, które pojawią się także w wersji PC. Planowane są również licencjonowane pakiety DLC, ale więcej informacji na ten temat zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach, podobnie jak tryb kooperacji na podzielonym ekranie dla konsol. Produkcja powstała we współpracy z Original Fire Games, czyli twórcami cenionego indie Circuit Superstars. iRacing Arcade to przystępne podejście do wyścigów, z uproszczoną fizyką, stylizowaną grafiką i pomniejszonymi samochodami, od Fiata 500 po Porsche 911 GT3 Cup. Gra zaoferuje 14 torów, w tym Imolę, Tsukubę i Lime Rock Park. Po raz pierwszy w historii iRacing Studios pojawią się również Bahrajn i Kyalami. Choć gracze będą musieli zarządzać zużyciem opon, paliwem i uszkodzeniami, model jazdy jest znacznie mniej wymagający niż w iRacing, co czyni produkcję przystępną również dla młodszych odbiorców. W trybie kariery gracze będą wspinać się po szczeblach sportów motorowych, zarabiać pieniądze na szybsze auta, rozwijać zaplecze techniczne i zatrudniać kierowców.