Zmiana planów Embark Studios. Nowa Ekspedycja w ARC Raiders startuje później

Twórcy ARC Raiders ogłosili opóźnienie kolejnego etapu Expedition Project. Zmiana dotyczy zarówno startu wydarzenia, jak i momentu jego kulminacji.

Nowe informacje pojawiły się w oficjalnym wpisie na stronie ARC Raiders. Zmiana harmonogramu oznacza również przesunięcie finałowego momentu wydarzenia – gracze opuszczą Rust Belt nie 20, a 22 grudnia, wyruszając w podróż swoją karawaną.

ARC Raiders – co oznacza nowa Ekspedycja

Twórcy przypomnieli, że udział w Ekspedycji wiąże się z bardzo poważną decyzją. Po jej rozpoczęciu nastąpi reset większości postępów – znikną m.in. schematy, poziom postaci, drzewko umiejętności, magazyn, warsztat oraz możliwości craftingu.

