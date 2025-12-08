Zmiana planów Embark Studios. Nowa Ekspedycja w ARC Raiders startuje później

Twórcy ARC Raiders ogłosili opóźnienie kolejnego etapu Expedition Project. Zmiana dotyczy zarówno startu wydarzenia, jak i momentu jego kulminacji.
Nowe informacje pojawiły się w oficjalnym wpisie na stronie ARC Raiders. Zmiana harmonogramu oznacza również przesunięcie finałowego momentu wydarzenia – gracze opuszczą Rust Belt nie 20, a 22 grudnia, wyruszając w podróż swoją karawaną.
ARC Raiders – co oznacza nowa Ekspedycja
Twórcy przypomnieli, że udział w Ekspedycji wiąże się z bardzo poważną decyzją. Po jej rozpoczęciu nastąpi reset większości postępów – znikną m.in. schematy, poziom postaci, drzewko umiejętności, magazyn, warsztat oraz możliwości craftingu.
Wczytywanie ramki mediów.
Uwaga, Raiderzy! Po niewielkim opóźnieniu w tunelach, okno odlotu Ekspedycji zostanie otwarte 17 grudnia. To szansa dla Twojego Raidera, aby wyruszyć w zbudowanej przez siebie Karawanie i opuścić Rust Belt. Przygotuj się na rozpoczęcie zupełnie nowej przygody z zupełnie nowym Raiderem i zupełnie nową historią do napisania. Zastanawiasz się, co to oznacza dla Twojej podróży? Nowy blog zawiera wszystkie informacje:
GramTV przedstawia:
Zachowane zostaną jednak stałe ulepszenia, takie jak dodatkowe sloty ekwipunku, premie do doświadczenia oraz zdobyte wcześniej punkty umiejętności. W zamian Ekspedycja oferuje nowe przedmioty i dalszy rozwój konta w kolejnych etapach projektu.
ARC Raiders pozostaje jednym z największych sukcesów Embark Studios. Produkcja regularnie bije rekordy aktywności na Steamie, cieszy się zainteresowaniem streamerów i – mimo ryzyka związanego z resetem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!