Odyseja w nowym zwiastunie. Nadchodzi najbardziej epickie widowisko tego lata

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami do sieci właśnie trafił nowy zwiastun filmu Odyseja, czyli nadchodzącej superprodukcji Christophera Nolana. Ekranizacja słynnego poematu Homera zapowiada się na najbardziej widowiskowy film tegorocznego sezonu letniego, a najnowsza zapowiedź tylko to potwierdza. Świeży materiał prezentuje wiele nowych scen, w tym ujęcia wielkich bitew, a także prezentację kolejnych postaci, znanych z greckiej mitologii. Zwiastun Odysei zobaczycie poniżej.

Historia w The Odyssey będzie inspirowana starożytnym greckim poematem, który jest jednym z podstawowych tekstów literatury zachodniej. Opowiada mit o Odyseuszu, króla Itaki, i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej, eksplorując tematy bohaterstwa, lojalności i walki z wolą boską. Fabuła zawiera wiele znanych motywów, w tym spotkanie z Cyklopem Polifemem, Syrenami i boginią czarownicą Circe, których kulminacją było ponowne spotkanie z żoną Penelopą.

W obsadzie nowego filmu Christophera Nolana znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Charlize Theron, Elliot Page, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Ryan Hurst oraz Jesse Garcia.