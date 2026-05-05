Odyseja w nowym zwiastunie. Nadchodzi najbardziej epickie widowisko tego lata

Radosław Krajewski
2026/05/05 08:00
Niektóre sceny wyglądają spektakularnie.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami do sieci właśnie trafił nowy zwiastun filmu Odyseja, czyli nadchodzącej superprodukcji Christophera Nolana. Ekranizacja słynnego poematu Homera zapowiada się na najbardziej widowiskowy film tegorocznego sezonu letniego, a najnowsza zapowiedź tylko to potwierdza. Świeży materiał prezentuje wiele nowych scen, w tym ujęcia wielkich bitew, a także prezentację kolejnych postaci, znanych z greckiej mitologii. Zwiastun Odysei zobaczycie poniżej.

Historia w The Odyssey będzie inspirowana starożytnym greckim poematem, który jest jednym z podstawowych tekstów literatury zachodniej. Opowiada mit o Odyseuszu, króla Itaki, i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej, eksplorując tematy bohaterstwa, lojalności i walki z wolą boską. Fabuła zawiera wiele znanych motywów, w tym spotkanie z Cyklopem Polifemem, Syrenami i boginią czarownicą Circe, których kulminacją było ponowne spotkanie z żoną Penelopą.

W obsadzie nowego filmu Christophera Nolana znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Charlize Theron, Elliot Page, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Ryan Hurst oraz Jesse Garcia.

Przypomnijmy, że kinową premierę The Odyssey wyznaczono na 17 lipca tego roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:24

Wygląda spoko. Póki co z "mitologicznych" rzeczy pokazali tylko Cyklopa i (chyba) Lajstrygonów (swoją drogą ciekawa interpretacja). Ale czy zobaczymy np. Scyllę? W zapowiedzi widzimy prawdopodobnie Charybdę (jako wir morski). Oczywiście jest duża szansa że sporo z tych przygód Odyseusza będzie bardziej "przyziemnia" niż dosłowna, ale obiecali fantastyczne elementy a ja takowe lubie w filmach.




