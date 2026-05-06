Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka niespodzianka do Disney+. Bez żadnych zapowiedzi hit platformy otrzymał nową produkcję

Radosław Krajewski
2026/05/06 09:50
0
0

Specjalny odcinek można już obejrzeć w serwisie.

Disney i stacja FX bez wcześniejszych zapowiedzi udostępniło nowy odcinek serialu The Bear. Produkcja zatytułowana Gary pojawiła się na Hulu oraz Disney+ i skupia się na wydarzeniach sprzed pierwszego sezonu hitowej serii.

Gary
Gary

Gary – specjalny odcinek The Bear już do obejrzenia na Disney+

Epizod jest retrospekcją, która śledzi losy Richiego, granego przez Ebona Mossa-Bachracha, oraz Mikeya, w którego ponownie wciela się Jon Bernthal. Bohaterowie trafiają razem do Gary w stanie Indiana podczas służbowego wyjazdu. Według oficjalnego opisu odcinek pokazuje skomplikowaną relację obu przyjaciół, jednocześnie odsłaniając nowe szczegóły dotyczące stanu psychicznego Mikeya. Całość ma również rzucić nowe światło na zachowanie Richiego znane widzom od początku serialu, nadając dodatkowy emocjonalny kontekst całej historii.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, scenariusz do Gary napisali wspólnie sami Moss-Bachrach i Bernthal. Za reżyserię odpowiada twórca serialu Christopher Storer. Informację o premierze niespodziewanego epizodu przekazał Moss-Bachrach na Instagramie. Aktor zdradził również, że Gary funkcjonuje na platformach jako osobny tytuł, a nie część standardowego katalogu odcinków The Bear.

Premiera specjalnego epizodu poprzedza debiut piątego sezonu serialu. FX nadal nie podało dokładnej daty premiery nowych odcinków, ale wiele wskazuje na to, że produkcja powróci w czerwcu, podobnie jak wcześniejsze sezony. Jednocześnie coraz częściej mówi się o tym, że sezon piąty może zakończyć całą serię. Oficjalnie nie potwierdzili tego ani FX, ani Christopher Storer, jednak Jamie Lee Curtis, która regularnie pojawia się w serialu gościnnie, wielokrotnie sugerowała, że nadchodząca odsłona będzie finałem historii.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/the-bear-surprise-episode-jon-bernthal-ebon-moss-bachrach-1236738217/

Tagi:

Popkultura
premiera
Disney
streaming
spin-off
prequel
Jon Bernthal
FX
Disney+
The Bear
Ebon Moss-Bachrach
Christopher Storer
Gary
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112