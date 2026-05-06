Wielka niespodzianka do Disney+. Bez żadnych zapowiedzi hit platformy otrzymał nową produkcję

Disney i stacja FX bez wcześniejszych zapowiedzi udostępniło nowy odcinek serialu The Bear. Produkcja zatytułowana Gary pojawiła się na Hulu oraz Disney+ i skupia się na wydarzeniach sprzed pierwszego sezonu hitowej serii.

Gary – specjalny odcinek The Bear już do obejrzenia na Disney+

Epizod jest retrospekcją, która śledzi losy Richiego, granego przez Ebona Mossa-Bachracha, oraz Mikeya, w którego ponownie wciela się Jon Bernthal. Bohaterowie trafiają razem do Gary w stanie Indiana podczas służbowego wyjazdu. Według oficjalnego opisu odcinek pokazuje skomplikowaną relację obu przyjaciół, jednocześnie odsłaniając nowe szczegóły dotyczące stanu psychicznego Mikeya. Całość ma również rzucić nowe światło na zachowanie Richiego znane widzom od początku serialu, nadając dodatkowy emocjonalny kontekst całej historii.