Dwie Lalki jednocześnie? Twórca nowego filmu nie widzi żadnego problemu

Klasyczna powieść Bolesława Prusa dostanie w tym roku aż dwie wielkie adaptacje.

Fani Lalka zostaną w tym roku wyraźnie rozpieszczeni. Kultowa powieść Bolesław Prus doczeka się bowiem dwóch dużych adaptacji jednocześnie. Do kin trafi filmowa wersja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych, której premiera zaplanowana jest na 30 września 2026 roku. Równolegle własną interpretację historii przygotowuje także Netflix.

Dwie Lalki naraz? To nie musi być problem

Dla wielu widzów mogłoby się wydawać, że dwie konkurujące ze sobą adaptacje tego samego klasyka to przepis na konflikt i niepotrzebne porównania. Reżyser kinowej wersji, Maciej Kawalski, patrzy jednak na sytuację zupełnie inaczej. Jak mówi w rozmowie z Onet.pl, oba projekty mogą wręcz wzajemnie sobie pomóc i zwiększyć zainteresowanie samą powieścią.