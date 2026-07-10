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The Sinking City 2 na nowym zwiastunie. Poznaliśmy również wymagania i cenę gry

Mikołaj Ciesielski
2026/07/10 18:40
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Frogwares przypomina graczom o swojej nowej produkcji.

Już na początku maja zapowiedziano, że The Sinking City 2 zadebiutuje na rynku latem 2026 roku. Tymczasem od premiery wspomnianego tytułu dzieli nas już tylko nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się nowy zwiastun nadchodzącej produkcji studia Frogwares, a także wymagania sprzętowe gry na PC.

The Sinking City 2
The Sinking City 2

Twórcy The Sinking City 2 ujawnili wymagania sprzętowe i cenę gry

W najnowszym zwiastunie The Sinking City 2 pojawiło się kilka fragmentów rozgrywki. Ponadto deweloperzy ze studia Frogwares pochwalili się pozytywnymi opiniami wybranych redakcji, które miały okazję sprawdzić przedpremierową wersję gry. Trailer znajdziecie na dole wiadomości, a poniżej przedstawiamy wymagania sprzętowe gry na PC.

The Sinking City 2 – minimalne wymagania sprzętowe

  • System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
  • Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 3600X;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD RX 5700 (8GB VRAM);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku: 70 GB.

The Sinking City 2 – zalecane wymagania sprzętowe

  • System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
  • Procesor: Core i5-14600K lub AMD Ryzen 5 7600X;
  • Pamięć RAM: 32 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti lub AMD RX7900XT (12GB VRAM);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku: 70 GB.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że dzisiaj wystartowała również przedsprzedaż The Sinking City 2. Okazuje się, że w przypadku wersji standardowej użytkownicy platformy Steam muszą przygotować się na wydatek rzędu 203 złotych. Na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S wspomnianą edycję wyceniono natomiast na odpowiednio 229 i 229,99 złotych.

Na koniec przypomnijmy, że premiera The Sinking City 2 odbędzie się już 18 sierpnia 2026 roku. Zainteresowanych nową produkcją studia Frogwares zapraszamy również do lektury: Zagrałem w The Sinking City 2 - Zmiany, zmiany…

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2825860/view/713405247292185671

Tagi:

News
zwiastun
wymagania sprzętowe
cena
Frogwares
The Sinking City 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112