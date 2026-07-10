The Sinking City 2 na nowym zwiastunie. Poznaliśmy również wymagania i cenę gry

Frogwares przypomina graczom o swojej nowej produkcji.
Już na początku maja zapowiedziano, że The Sinking City 2 zadebiutuje na rynku latem 2026 roku. Tymczasem od premiery wspomnianego tytułu dzieli nas już tylko nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się nowy zwiastun nadchodzącej produkcji studia Frogwares, a także wymagania sprzętowe gry na PC.
Twórcy The Sinking City 2 ujawnili wymagania sprzętowe i cenę gry
W najnowszym zwiastunie The Sinking City 2 pojawiło się kilka fragmentów rozgrywki. Ponadto deweloperzy ze studia Frogwares pochwalili się pozytywnymi opiniami wybranych redakcji, które miały okazję sprawdzić przedpremierową wersję gry. Trailer znajdziecie na dole wiadomości, a poniżej przedstawiamy wymagania sprzętowe gry na PC.
The Sinking City 2 – minimalne wymagania sprzętowe
System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 5 3600X;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD RX 5700 (8GB VRAM);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku: 70 GB.
The Sinking City 2 – zalecane wymagania sprzętowe
System operacyjny: Windows 11 (64-bit);
Procesor: Core i5-14600K lub AMD Ryzen 5 7600X;
Pamięć RAM: 32 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti lub AMD RX7900XT (12GB VRAM);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku: 70 GB.
GramTV przedstawia:
Warto dodać, że dzisiaj wystartowała również przedsprzedaż The Sinking City 2. Okazuje się, że w przypadku wersji standardowej użytkownicy platformy Steam muszą przygotować się na wydatek rzędu 203 złotych. Na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S wspomnianą edycję wyceniono natomiast na odpowiednio 229 i 229,99 złotych.
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