The Sinking City 2 na nowym zwiastunie. Poznaliśmy również wymagania i cenę gry

Już na początku maja zapowiedziano, że The Sinking City 2 zadebiutuje na rynku latem 2026 roku. Tymczasem od premiery wspomnianego tytułu dzieli nas już tylko nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się nowy zwiastun nadchodzącej produkcji studia Frogwares, a także wymagania sprzętowe gry na PC.

Twórcy The Sinking City 2 ujawnili wymagania sprzętowe i cenę gry

W najnowszym zwiastunie The Sinking City 2 pojawiło się kilka fragmentów rozgrywki. Ponadto deweloperzy ze studia Frogwares pochwalili się pozytywnymi opiniami wybranych redakcji, które miały okazję sprawdzić przedpremierową wersję gry. Trailer znajdziecie na dole wiadomości, a poniżej przedstawiamy wymagania sprzętowe gry na PC.