Jason Statham wraca w nowym akcyjniaku. Po Pszczelarzu i Samotniku został Buntownikiem, który otrzymał nowy zwiastun

Lionsgate zaprezentowało nowy zwiastun filmu Buntownik, w którym Jason Statham wciela się w człowieka wrobionego w morderstwo, ściganego przez wrogów i zmuszonego do walki na pokładzie porwanego statku towarowego. Bohaterem jest Cole Reed, były operator sił specjalnych oraz dawny funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej, który po odejściu ze służby pracuje w prywatnej ochronie. Jego życie rozpada się w chwili, gdy zostaje oskarżony o zabójstwo swojego miliardowego szefa. Reed nie tylko musi oczyścić własne nazwisko, ale też odkryć, kto naprawdę stoi za zbrodnią. Trop prowadzi go na statek towarowy, gdzie przetrzymywani są zakładnicy, a za całą sprawą kryje się znacznie większa, międzynarodowa intryga.

Buntownik – nowy zwiastun akcyjniaka z Jasonem Stathamem

Nowy zwiastun jasno sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się klasycznego kina akcji w bardzo bezpośrednim wydaniu. Cole Reed trafia na pokład przejętej jednostki, gdzie czeka na niego grupa uzbrojonych przeciwników. Zamiast efektownej gry pozorów film ma stawiać na bliskie starcia, strzelaniny, walkę wręcz i krwawe eliminowanie kolejnych napastników.