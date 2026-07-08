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Jason Statham wraca w nowym akcyjniaku. Po Pszczelarzu i Samotniku został Buntownikiem, który otrzymał nowy zwiastun

Radosław Krajewski
2026/07/08 16:50
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Zadebiutował nowy zwiastun Buntownika z Jasonem Stathamem.

Lionsgate zaprezentowało nowy zwiastun filmu Buntownik, w którym Jason Statham wciela się w człowieka wrobionego w morderstwo, ściganego przez wrogów i zmuszonego do walki na pokładzie porwanego statku towarowego. Bohaterem jest Cole Reed, były operator sił specjalnych oraz dawny funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej, który po odejściu ze służby pracuje w prywatnej ochronie. Jego życie rozpada się w chwili, gdy zostaje oskarżony o zabójstwo swojego miliardowego szefa. Reed nie tylko musi oczyścić własne nazwisko, ale też odkryć, kto naprawdę stoi za zbrodnią. Trop prowadzi go na statek towarowy, gdzie przetrzymywani są zakładnicy, a za całą sprawą kryje się znacznie większa, międzynarodowa intryga.

Buntownik

Buntownik – nowy zwiastun akcyjniaka z Jasonem Stathamem

Nowy zwiastun jasno sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się klasycznego kina akcji w bardzo bezpośrednim wydaniu. Cole Reed trafia na pokład przejętej jednostki, gdzie czeka na niego grupa uzbrojonych przeciwników. Zamiast efektownej gry pozorów film ma stawiać na bliskie starcia, strzelaniny, walkę wręcz i krwawe eliminowanie kolejnych napastników.

W obsadzie poza Stathamem znaleźli się także: Annabelle Wallis, Roland Møller i Adrian Lester. Za reżyserię odpowiada Jean-François Richet, twórca filmu Przerwany lot, a scenariusz przygotowali Lindsay Michel oraz J.P. Davis. Produkcją zajęli się Marc Butan i Jason Statham, natomiast Lionsgate realizuje projekt we współpracy z MadRiver Pictures oraz Punch Palace.

Film otrzymał kategorię R. Uzasadniono ją mocną i krwawą przemocą oraz językiem. Mutiny ma trwać 95 minut, więc zapowiada się na zwarte widowisko bez zbędnych przestojów.

GramTV przedstawia:

Dla Stathama to kolejna produkcja zbudowana wokół motywów, które od lat kojarzą się z jego filmografią. Jest niesłuszne oskarżenie, zemsta, przeciwnicy liczący na przewagę liczebną i bohater, który najpewniej udowodni im, że wybrali zły cel. W tym przypadku dodatkową atrakcją ma być sceneria statku towarowego, która pozwala zamknąć akcję w klaustrofobicznej przestrzeni i zamienić każdy korytarz, kontener oraz pokład w potencjalne pole bitwy.

Przypomnijmy, że premierę filmu Buntownik zaplanowano na 21 sierpnia tego roku.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
Lionsgate
Jason Statham
film akcji
Buntownik
Mutiny
Jean-François Richet
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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