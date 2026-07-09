Wielki hit SkyShowtime z datą premiery 2. sezonu. Pierwszy zwiastun oczekiwanego powrotu serialu

Serial wróci już niedługo.

Paramount+ ujawniło datę premiery drugiego sezonu serialu Strefa gangsterów. Brytyjski dramat kryminalny powróci 18 września, a wraz z ogłoszeniem pokazano również pierwszy zwiastun nowych odcinków. Strefa gangsterów – zwiastun i data premiery drugiego sezonu Drugi sezon Strefy gangsterów będzie liczył 10 odcinków i ponownie skupi się na Harriganach, którzy spróbują utrzymać pozory jedności, choć ich przestępcze imperium zaczyna pękać pod naporem nowych rywali. W centrum wydarzeń znów znajdzie się Harry Da Souza, grany przez Toma Hardy’ego. Bohater, będący bezwzględnym i świetnie odnajdującym się na ulicy fixerem, będzie musiał balansować między rosnącymi napięciami wewnątrz rodziny a coraz brutalniejszą walką o wpływy.

Ogłoszenie daty premiery pojawiło się niedługo po doniesieniach dotyczących przyszłości Toma Hardy’ego w serialu. Aktor miał wcześniej na krótko rozstać się z produkcją po konflikcie z producentami, jednak spotkanie w Londynie z osobami odpowiedzialnymi za serial doprowadziło do przełomu. Hardy ma powrócić także w trzecim sezonie, co sugeruje, że Paramount+ wiąże z tą historią dłuższe plany.

GramTV przedstawia:

W obsadzie seriali znaleźli się także: Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer oraz Toby Jones. Twórcą serialu jest Ronan Bennett, a Jez Butterworth pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

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