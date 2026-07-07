Podróba Odysei już do obejrzenia. The Asylum znów żeruje na filmie Nolana

The Odyssey – powstała podróba nowego filmu Christophera Nolana
Universal Pictures przeznaczyło na Odyseję Christophera Nolana około 250 milionów dolarów. Film, inspirowany starożytnym eposem Homera, trafi do kin już 17 lipca i zapowiada się na jedno z największych widowisk tego roku. The Asylum, studio specjalizujące się w szybkich, tanich i często bardzo bezpośrednio nawiązujących do głośnych premier produkcjach, przygotowało jednak własną wersję tej historii, również zatytułowaną The Odyssey, którą można już oglądać w wybranych serwisach VOD. Z kolei poniżej zobaczycie zwiastun oraz plakat produkcji.
Fabuła filmu bazuje na antycznym greckim eposie. Po dziesięciu latach wojny król Odyseusz wyrusza w drogę powrotną do Itaki, gdzie czeka na niego ukochana. Podróż okazuje się jednak znacznie bardziej niebezpieczna niż pole bitwy. Bohater musi zmierzyć się ze śmiertelnie groźnymi potworami oraz mściwymi bogami, którzy zrobią wszystko, aby uniemożliwić mu powrót do domu.
GramTV przedstawia:
Za reżyserię odpowiada Marcel Walz, twórca filmu Master of the Universe. Scenariusz napisał Joshua Pruett, mający w dorobku między innymi Stranger Things: Opowieści z '85. W obsadzie znaleźli się Myrom Kingery, znany z Thor: God of Thunder, Llana Barron z Death Streamer, Patrick Byrnes z Chicago Med, Morgan Flanagan z Air Shift, Jordan Iverach z Pandora: Fire and Ice, Dominic Keating ze Star Trek: Enterprise, Angelo Kern z My Secret Lover Is His Brother oraz Tony Wood z Poison Tree.
The Asylum od lat buduje swoją rozpoznawalność na produkcjach, które w mniej lub bardziej oczywisty sposób próbują wykorzystać zainteresowanie największymi premierami Hollywood. Studio ma na koncie takie tytuły, jak Alien Disclosure Day, Shark Thrash, The Mummy: Bride of the Dead, Frankenstein’s Bride, Ballerina Assassin, Morgan: Killer Doll, The Jolly Monkey, The Twisters, Road Wars: Max Fury, The Exorcists, Bullet Train Down, Jurassic Domination, Top Gunner, Top Gunner: Danger Zone, Battle Star Wars, Alien Predator, Triassic World, Tomb Invader, Atlantic Rim, Abraham Lincoln vs. Zombies, Almighty Thor, AVH: Alien vs. Hunter, Transmorphers, Snakes on a Train, The Da Vinci Treasure, War of the Worlds, Hillside Cannibals, Battle for Pandora, Predator: Wastelands, The Anacondas oraz The Last Hail M.A.R.Y.
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