Podróba Odysei już do obejrzenia. The Asylum znów żeruje na filmie Nolana

Dopiero co światową premierę miała Odyseja Christophera Nolana, po której pojawiły się pierwsze opinie o filmie, a studio The Asylum nie zamierza czekać i właśnie wydało swoją własną wersję historii Odyseusza. Niskobudżetowa wersja The Odyssey trafiła już do dystrybucji cyfrowej, dzięki czemu widzowie mogą sprawdzić, jak klasyczna grecka opowieść prezentuje się w wydaniu twórców znanych z bezczelnych filmowych odpowiedzi na hollywoodzkie superprodukcje.

The Odyssey – powstała podróba nowego filmu Christophera Nolana

Universal Pictures przeznaczyło na Odyseję Christophera Nolana około 250 milionów dolarów. Film, inspirowany starożytnym eposem Homera, trafi do kin już 17 lipca i zapowiada się na jedno z największych widowisk tego roku. The Asylum, studio specjalizujące się w szybkich, tanich i często bardzo bezpośrednio nawiązujących do głośnych premier produkcjach, przygotowało jednak własną wersję tej historii, również zatytułowaną The Odyssey, którą można już oglądać w wybranych serwisach VOD. Z kolei poniżej zobaczycie zwiastun oraz plakat produkcji.