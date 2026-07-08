Ostatnia rola Zielonego Wojownika. Po 4 latach od śmierci aktora zobaczymy w Legend Of The White Dragon

Film pod wieloma względami przypomina kultowe Power Rangers.

Legend of the White Dragon doczekało się pełnego oficjalnego zwiastuna. Produkcja Bat in the Sun Productions oraz Well Go USA Entertainment przyciąga uwagę nie tylko efektowną akcją, ale przede wszystkim obecnością Jasona Davida Franka, czyli aktora doskonale znanego fanom Power Rangers. Będzie to jego ostatni występ na ekranie. Legend of the White Dragon – nowy zwiastun filmu, w którym Jason David Frank zagrał swoją ostatnią rolę Film trafi do kin 28 sierpnia 2026 roku. Z tej okazji sieć Regal przygotuje specjalne wydarzenie dla fanów z okazji Power Rangers Day. Widzowie, którzy kupią bilety, zobaczą także wideo wprowadzające z udziałem Jenny Rae Frank, córki Jasona Davida Franka, a dodatkowo otrzymają kolekcjonerski wydruk.

Fabuła Legend of the White Dragon skupi się na Eriku Reedzie, bohaterze zmuszonym do życia w ukryciu. Mężczyzna jest ścigany, ale chce oczyścić swoje imię i wrócić do rodziny. Na jego drodze stanie tajemniczy przeciwnik, którego celem jest ostateczne zniszczenie Białego Smoka. Obsada filmu powinna szczególnie zainteresować fanów Power Rangers. Oprócz Franka w filmie pojawią się również: Jason Faunt, Cerina Vincent i Ciara Hanna. Na ekranie wystąpią także Aaron Schoenke, Rachele Brooke Smith, Mark Dacascos, David Ramsey, Michael Madsen, Jenna Rae Frank, Andrew Bachelor, Kevin Porter, Chalet Lizette Brannan oraz Lenore Zann. Jason David Frank zapisał się w historii przede wszystkim jako Tommy Oliver. Aktor pojawił się w Power Rangers w latach 1993–1995 jako uwielbiany przez fanów Zielony Wojownik, a następnie wystąpił w Power Rangers: The Movie jako Biały Wojownik. Później wcielał się także w Czerwonego Wojownika w Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo oraz Turbo: A Power Rangers Movie.

GramTV przedstawia:

Frank wielokrotnie wracał do świata Power Rangers. W 2002 roku pojawił się w jubileuszowym odcinku Forever Red, przygotowanym na 10-lecie serii, a później otrzymał rolę Czarnego Wojownika w Power Rangers Dino Thunder. W kolejnych latach pozostawał blisko związany z marką, spotykał się z fanami na konwentach i występował gościnnie przy specjalnych okazjach. Widzowie mogli zobaczyć go między innymi w odcinku Legendary Battle z Power Rangers Super Megaforce z 2014 roku oraz w Dimensions in Danger z Power Rangers Super Ninja Steel z 2018 roku. Frank pojawił się również na chwilę w filmowym reboocie Power Rangers z 2017 roku, gdzie wystąpił u boku Amy Jo Johnson. Aktor kilka miesięcy przed śmiercią ogłosił, że kończy swoją przygodę z rolą Tommy’ego Olivera. Zapowiedział wówczas, że nie powróci w specjalnym odcinku Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, przygotowanym z okazji 30-lecia marki. Aktor zmarł w listopadzie 2022 roku. Dorobek Franka w ramach serii pozostaje imponujący. Według dostępnych danych aktor pojawił się w 257 odcinkach Power Rangers, co czyni go najdłużej obecnym członkiem obsady w historii tego uniwersum. Dla wielu fanów Tommy Oliver do dziś pozostaje najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym Power Rangerem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.