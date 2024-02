The Sims 5 wyciekło. Powstaje wersja mobilna i nowe screeny z gry

Electronic Arts ma problem z wyciekiem The Sims 5, które powstaje na komputery osobiste, a także urządzenia mobilne.

Z serwerów Maxis została wykradziona wczesna wersja The Sims 5. Pliki opatrzone nazwą „Project Rene” pochodzą z listopada 2022 roku. Odkryto w nich, że studio pracuje nie tylko wersją na komputery osobiste, ale także na urządzenia mobilne. Może to potwierdzać wcześniejsze plotki, że gra zostanie opublikowana w modeli free-to-play na wszystkich platformach.

The Sims 5 – pierwsze screeny z wersji mobilnej

Osoby, które weszły w posiadanie plików z The Sims 5 nie mogą dostać się do gry. Produkcja została przez Maxis zabezpieczona systemem Denuvo, więc do czasu złamania ochrony DRM-a, nie ma możliwości uruchomienia gry.