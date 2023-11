The Sims 5 może otrzymać multiplayer w stylu Animal Crossing

Wiemy już, że The Sims 5 jako pierwsza gra w historii serii ma otrzymać elementy sieciowe. Do teraz nie ujawniono jednak zbyt wielu informacji na temat tego, jak ewentualnie taki multiplayer miałby wyglądać. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się nowe informacje na ten właśnie temat – jak podaje serwis VG247, w podcaście One More Life pojawiła się wiceprezydentka serii The Sims, Lyndsay Pearson, która uchyliła rąbka tajemnicy o multiplayerze w The Sims 5 i czym w ogóle może on być.

Multiplayer w The Sims 5 niczym w Animal Crossing

Zdecydowanie chcemy wprowadzić tryb wieloosobowy. Nie multiplayer w wielkim, przerażającym stylu "wskocz do świata pełnego nieznajomych", ale dosłownie, jak ty i twoi znajomi chcecie grać razem? Może to przybrać wiele różnych smaków, więc badamy tam wiele różnych przestrzeni, ponieważ wspólna gra może wyglądać na wiele różnych rzeczy. Jak wymyślimy, jak sprawić, by odrobina tego chaosu, odrobina tej zabawy i odrobina tego pozytywnego nastawienia połączyły się w sposób, który będzie w stylu Simsów. Rozmawiamy o Animal Crossing cały czas, ponieważ jest to tak dobry przykład mojej małej przestrzeni, mojej małej wyspy – ale mogę cię zaprosić.

Oczywiście, na razie są to jedynie spekulacje – musimy uzbroić się w cierpliwość. Nie wiadomo na razie, kiedy możemy spodziewać się premiery gry, ani też nawet na jakich platformach zostanie ona udostępniona. Wiemy jedynie, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż produkcja będzie funkcjonować w modelu free-to-play.