Twórcy nowej strzelanki multiplayer proszą o kolejną szansę. Czy uda się odbudować zaufanie fanów?

Mikołaj Berlik
2025/08/22 11:00
1047 Games przeprasza za nieudany start i obiecuje poprawę.

Studio 1047 Games ponownie zabrało głos w sprawie trudnego losu Splitgate 2. Po nieudanym czerwcowym debiucie i decyzji o wycofaniu gry do wersji beta, deweloperzy proszą graczy o „jeszcze jedną szansę”. W mediach społecznościowych zespół przyznał się do błędów i zapewnił, że priorytetem pozostaje wsparcie dla społeczności.

Splitgate 2
Splitgate 2

Splitgate 2 – problemy po premierze

Splitgate 2 od samego początku borykała się z poważnymi kontrowersjami. Na Summer Game Fest dyrektor generalny Ian Proulx wystąpił w czapce z napisem „Make FPS Great Again”, co wywołało falę krytyki. Później negatywne emocje pogłębiły decyzje dotyczące cen mikropłatności i rozwiązań projektowych. W efekcie tytuł szybko stracił zainteresowanie graczy.

Obecnie 1047 Games stara się odzyskać zaufanie. „Całkowicie rozumiemy, że zawiedliśmy. Mamy nadzieję, że uda nam się odzyskać wasze zaufanie” – napisano w jednym z wpisów. Twórcy zapewniają, że ich błędy nie przekreślają długofalowego wsparcia i planów wobec projektu.

Mimo to wielu fanów wątpi, czy Splitgate 2 zdoła odbudować swoją pozycję. Choć gra oferuje interesujące mechaniki, nieudana premiera pozostawiła po sobie spory cień, a przyszłość projektu wciąż pozostaje niepewna.

Źródło:https://insider-gaming.com/splitgate-2-devs-beg-fans-give-us-one-more-chance/

Tagi:

News
PC
free-to-play
multiplayer
strzelanka
Twitter
Splitgate 2
