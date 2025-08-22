Twórcy nowej strzelanki multiplayer proszą o kolejną szansę. Czy uda się odbudować zaufanie fanów?

Studio 1047 Games ponownie zabrało głos w sprawie trudnego losu Splitgate 2. Po nieudanym czerwcowym debiucie i decyzji o wycofaniu gry do wersji beta, deweloperzy proszą graczy o „jeszcze jedną szansę”. W mediach społecznościowych zespół przyznał się do błędów i zapewnił, że priorytetem pozostaje wsparcie dla społeczności.

Splitgate 2 – problemy po premierze

Splitgate 2 od samego początku borykała się z poważnymi kontrowersjami. Na Summer Game Fest dyrektor generalny Ian Proulx wystąpił w czapce z napisem „Make FPS Great Again”, co wywołało falę krytyki. Później negatywne emocje pogłębiły decyzje dotyczące cen mikropłatności i rozwiązań projektowych. W efekcie tytuł szybko stracił zainteresowanie graczy.

