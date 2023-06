The Sims 5 będzie grą free-to-play? Produkcja ma otrzymać sporo mikropłatności

W ubiegłym roku po ośmiu latach The Sims 4 zostało udostępnione za darmo w ramach modelu free-to-play. Podobną drogą może podążyć piąta odsłona serii, ale z tą różnicą, że darmowa będzie od dnia swojej premiery. To sugeruje skasowane już ogłoszenie o pracę do Project Rene, który jest produkcyjnym tytułem właśnie The Sims 5. Z ogłoszenia o pracę na stanowisko Szefa Monetyzacji i Rynku możemy dowiedzieć się, że Electronic Arts chce wprowadzić nowy model biznesowy do swojej gry, najpierw udostępniając The Sims 5 całkowicie za darmo i zarabiać na licznych mikrotransakcjach.

The Sims 5 jako gra “free-to-enter”?

Szczególnie ciekawe są dwa punkty w ogłoszeniu, które wyjaśniają, że w piątej części The Sims pojawi się rynek treści tworzonych przez deweloperów, jak i gracze, który będzie zawierał elementy zarówno darmowe, jak i płatne. W kolejnym punkcie z kolei czytamy, że osoba, która otrzyma tę pracę będzie „zarządzała wyceną całej zawartości w darmowej grze, zapewniając optymalną architekturę cen i treści”.