The Sims 4 za darmo [AKTUALIZACJA]

ORYGINALNA WIADOMOŚĆ: Ponad miesiąc temu informowaliśmy, że gra The Sims 4 zostanie udostępniona w październiku za darmo. Przypominamy, że ma to nastąpić już jutro – zagramy na blaszakach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S.

Plany rozwoju The Sims 4 i zapowiedź The Sims 5

Przy okazji warto nadmienić, że twórcy mają w planach rozwijanie czwartej części, o czym pisaliśmy całkiem niedawno. W oficjalnym komunikacie na stronie EA mogliśmy przeczytać: