The Sims 4 z obszerną prezentacją nowego DLC. Zmyśleni przyjaciele, papercraft i wycieczki

Ostatnio EA zapowiedziało nowy dodatek do The Sims 4. Przygoda wzywa ukaże się na rynku już za moment. Deweloperzy zaprezentowali bogactwo atrakcji w nadchodzacym DLC na streamie.

The Sims 4 z nowym dodatkiem. Przygoda wzywa już na początku października

Choć wstępne spojrzenie na dodatek, w tym obszerny wpis na blogu i zwiastun wprowadzający, dostarczyły podstawowych informacji, fani serii wciąż czekali na dogłębne wyjaśnienia wyczekiwanych funkcji. Oficjalny stream deweloperów The Sims 4, który odbył się 25 września, zapewnił graczom blisko półtorej godziny szczegółowych informacji.