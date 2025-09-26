The Sims 4 z obszerną prezentacją nowego DLC. Zmyśleni przyjaciele, papercraft i wycieczki

Stream ujawnił, co czeka graczy w The Sims 4 Przygoda wzywa.
Ostatnio EA zapowiedziało nowy dodatek do The Sims 4. Przygoda wzywa ukaże się na rynku już za moment. Deweloperzy zaprezentowali bogactwo atrakcji w nadchodzacym DLC na streamie.
The Sims 4 z nowym dodatkiem. Przygoda wzywa już na początku października
Choć wstępne spojrzenie na dodatek, w tym obszerny wpis na blogu i zwiastun wprowadzający, dostarczyły podstawowych informacji, fani serii wciąż czekali na dogłębne wyjaśnienia wyczekiwanych funkcji. Oficjalny stream deweloperów The Sims 4, który odbył się 25 września, zapewnił graczom blisko półtorej godziny szczegółowych informacji.
Podczas transmisji zaprezentowano detale dotyczące nadchodzących funkcji, nowych umiejętności, cech charakteru, postaci oraz obiektów dostępnych w grze. Jedną z najważniejszych nowości pokazanych podczas streamu są zmyśleni przyjaciele. Inną funkcją, która wzbudziła duże zainteresowanie, jest Papercraft Skill – Simowie mogą opanować tę zdolność, co umożliwia im tworzenie różnorodnych dzieł z papieru.
Przedstawiono również działanie wycieczek, które gracze mogą personalizować. Z myślą o najmłodszych, wprowadzono również możliwość budowania placów zabaw przy użyciu modułowych elementów, takich jak specjalne zjeżdżalnie i platformy.
Nowe doświadczenia czekają na odkrycie – lub zaprojektowanie! Poznaj możliwości spersonalizowanych lokali i wypadów wakacyjnych. Wypady mogą być jednodniowe lub dłuższe – mogą także być odprężające lub bardziej wymagające. Zaplanuj aktywności, które pozwolą Twoim Simom naładować baterie i poznać nowych przyjaciół. Do każdego wypadu można przypisać odpowiednie zasady. Na przykład zasady eliminacji – takie jak zdobywanie umiejętności i znajomości – sprawią, że Simowie będą ze sobą walczyć o przetrwanie, co zachwyci Simów z nową cechą „Miłośnik rywalizacji”. Buduj i dowolnie dekoruj wyjątkowe spersonalizowane lokale, wybieraj aktywności i udostępniaj je w Galerii, by mogli się nimi cieszyć także inni gracze. – czytamy w opisie DLC.
The Sims 4 Przygoda wzywa ukaże się już 2 października 2025 roku.
