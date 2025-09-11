Nowy dodatek do The Sims 4 pozwala mieć wymyślonych przyjaciół. Przygoda wzywa już w październiku

EA zapowiada The Sims 4 Przygoda wzywa.

Miłośnicy The Sims 4 mogą zacierać ręce. Już wkrótce do graczy trafi kolejny dodatek, który urozmaici rozgrywkę. Najnowsze DLC zatytułowane Przygoda wzywa ukaże się na początku października. The Sims 4 Przygoda wzywa – nowy dodatek na PC i konsole od 2 października 2025 Zbliża się premiera The Sims 4 Przygoda wzywa, dodatku, który już 2 października 2025 roku zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. Twórcy zapraszają graczy do Punktu Gibbi – nowego świata, tętniącego zabawą, odkryciami i niezapomnianymi przygodami.

Dawno, dawno temu, zanim osiedlili się tu pierwsi Simowie, przez Punkt Gibbi przeszła wielka fala, pozostawiając po sobie bujną roślinność i żyzną glebę. Zamieszkały tu meduzy, świetliki oraz plumptaki. Uformowały się tu także największy gejzer świata, niezwykłe, kryształowe jaskinie oraz bioluminescencyjna zatoka. Niemniej jednak niezwykłe stworzenia i cuda natury to niejedyne elementy, które przyciągnęły Simów z całego świata do Punktu Gibbi. – czytamy na stronie EA. Gracze mogą spodziewać się między innymi systemu wypadów, który obejmuje spersonalizowane lokale i intuicyjny planer. Simowie mogą teraz swobodnie planować długie weekendy, letnie wakacje, relaksujące wyjazdy, a nawet powtarzalne wypady, na przykład regularne wizyty u babci. Dostępne są różnorodne opcje – od obozu Gibbi Gibbi w Wędrownej Dziczy, przez wyjazdy do ośrodka „Zacznij żyć” na Rozdrożu Meduzy, po romantyczne eskapady w przytulnym ośrodku „Wyżyna miłości” w Kryształowej Dolinie.

Przygoda wzywa znacząco rozszerza także zawartość związaną z dzieciństwem, wprowadzając nowe odczucia, cechy i „kształtujące chwile”, które wpływają na rozwój Simów i ich dorosłe życie. Młodzi Simowie mogą odkrywać papieroplastykę, łucznictwo, nurkowanie czy entomologię, budować rozległe, modułowe place zabaw, grać w klasyczne gry jak chowanego, a nawet podejmować wyzwania budujące pewność siebie. Jedną z ciekawych nowości jest również wprowadzenie wymyślonych przyjaciół. Gracze mogą wybierać spośród czterech rodzajów lalek i czterech unikalnych osobowości, tworząc niepowtarzalne więzi ze swoimi Simami. Jeśli Twoja pociecha nie jest „najfajniejszym dzieciakiem na dzielni” (nowa aspiracja powstała z myślą o najmłodszych) i ma trudności w nawiązywaniu przyjaźni, może sobie wymyślić przyjaciela. Zgadza się, ludziska – możecie mieć wymyślonych przyjaciół! Wybieraj spośród czterech różnych lalek oraz czterech wyjątkowych, wymiennych osobowości, takich jak głupkowata, lubiąca rywalizację, kreatywna lub zła. Każda z nich stworzy niepowtarzalną, a być może chaotyczną więź ze swoim Simem. Uwaga: źli przyjaciele nie są wyposażeni w wykrywacze dymu. Więcej szczegółów związanych z dodatkiem znajdziecie na oficjalnej stronie EA. Premiera The Sims 4 Przygoda wzywa już 2 października 2025 roku.

