Zaloguj się lub Zarejestruj

The Sims 4 z dodatkiem pełnym charakterów. Oto Simowie z Punktu Gibbi

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 12:00
0
0

DLC zatytułowane Przygoda wzywa nadciąga wielkimi krokami.

Niedawno EA zapowiedziało kolejny dodatek do The Sims 4. DLC zatytułowane Przygoda wzywa trafi w ręce graczy już na początku października. Rozszerzenie przenosi nas do malowniczego Punktu Gibbi, miejsca pełnego unikalnych historii i niespodzianek.

The Sims 4 Przygoda wzywa
The Sims 4 Przygoda wzywa

The Sims 4 Przygoda wzywa – poznaj mieszkańców Punktu Gibbi z nowego dodatku

Na oficjalnej stronie EA pojawiły się kolejne szczegóły związane z dodatkiem. Tym razem deweloperzy przybliżyli mieszkańców Punktu Gibbi, czyli nowej lokacji z DLC.

Gdy już poczęstujesz się grillowaną meduzą na komitecie powitalnym, zapoznaj się ze swoimi sąsiadami z Punktu Gibbi w The Sims 4 Przygoda wzywa Dodatek. Każdy Sim ma swoją historię – jedne podnoszą na duchu, inne są zaskakujące, a kolejne pełne dramatyzmu. Łączy je jednak pasja do zabawy i przygód.

Wśród mieszkańców Punktu Gibbi wyróżnia się Freeda Perry, właścicielka światowej klasy ośrodka sportowego „Zacznij żyć” w Rozdrożu Meduzy. Jest również pełnoetatową opiekunką swojego inteligentnego, lecz nieśmiałego wnuka, Dougie’ego. Kolejną postacią jest Nigel Chavez-Ralston, kierownik obozu Gibbi Gibbi i rdzenny mieszkaniec Punktu Gibbi. Jest jednym z trojga wielkich poszukiwaczy przygód, a jego dziecięce wyprawy ukształtowały mapę przygód dostępną w centralnej części Rozdroża Meduzy.

The Sims 4 Przygoda wzywa
The Sims 4 Przygoda wzywa

GramTV przedstawia:

Jego żona, Sara, podziwia lokalne motyle i tworzy papierowe dekoracje, będąc jednocześnie kochającą matką bliźniaczek. Małżeństwo Sary i Nigela przeżywa konflikty z powodu jej potrzeby samorealizacji, ograniczanej przez obowiązki rodzicielskie, oraz zamiłowania Nigela do spędzania czasu na obozie zamiast w domu.

Gracze mogą również odwiedzić dom Addamsów, prowadzony przez Jane i Stara, oferujący Simom miejsce do odpoczynku i samorozwoju. Dziwną przeszłość Punktu Gibbi uosabiają Buddy Scoop i Pruella.

Więcej szczegółów związanych z DLC znajdziecie na oficjalnej stronie EA. The Sims 4 Przygoda ukaże się już 2 października 2025 roku.

Źródło:https://www.ea.com/pl/games/the-sims/the-sims-4/news/adventure-awaits-meet-the-sims

Tagi:

News
Electronic Arts
DLC
EA
dodatek
rozszerzenie
symulator
The Sims 4
The Sims
symulacja
symulator życia
The Sims 4 Przygoda wzywa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112