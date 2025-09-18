The Sims 4 z dodatkiem pełnym charakterów. Oto Simowie z Punktu Gibbi

DLC zatytułowane Przygoda wzywa nadciąga wielkimi krokami.

Niedawno EA zapowiedziało kolejny dodatek do The Sims 4. DLC zatytułowane Przygoda wzywa trafi w ręce graczy już na początku października. Rozszerzenie przenosi nas do malowniczego Punktu Gibbi, miejsca pełnego unikalnych historii i niespodzianek. The Sims 4 Przygoda wzywa – poznaj mieszkańców Punktu Gibbi z nowego dodatku Na oficjalnej stronie EA pojawiły się kolejne szczegóły związane z dodatkiem. Tym razem deweloperzy przybliżyli mieszkańców Punktu Gibbi, czyli nowej lokacji z DLC.

Gdy już poczęstujesz się grillowaną meduzą na komitecie powitalnym, zapoznaj się ze swoimi sąsiadami z Punktu Gibbi w The Sims 4 Przygoda wzywa Dodatek. Każdy Sim ma swoją historię – jedne podnoszą na duchu, inne są zaskakujące, a kolejne pełne dramatyzmu. Łączy je jednak pasja do zabawy i przygód. Wśród mieszkańców Punktu Gibbi wyróżnia się Freeda Perry, właścicielka światowej klasy ośrodka sportowego „Zacznij żyć” w Rozdrożu Meduzy. Jest również pełnoetatową opiekunką swojego inteligentnego, lecz nieśmiałego wnuka, Dougie’ego. Kolejną postacią jest Nigel Chavez-Ralston, kierownik obozu Gibbi Gibbi i rdzenny mieszkaniec Punktu Gibbi. Jest jednym z trojga wielkich poszukiwaczy przygód, a jego dziecięce wyprawy ukształtowały mapę przygód dostępną w centralnej części Rozdroża Meduzy.

Jego żona, Sara, podziwia lokalne motyle i tworzy papierowe dekoracje, będąc jednocześnie kochającą matką bliźniaczek. Małżeństwo Sary i Nigela przeżywa konflikty z powodu jej potrzeby samorealizacji, ograniczanej przez obowiązki rodzicielskie, oraz zamiłowania Nigela do spędzania czasu na obozie zamiast w domu. Gracze mogą również odwiedzić dom Addamsów, prowadzony przez Jane i Stara, oferujący Simom miejsce do odpoczynku i samorozwoju. Dziwną przeszłość Punktu Gibbi uosabiają Buddy Scoop i Pruella. Więcej szczegółów związanych z DLC znajdziecie na oficjalnej stronie EA. The Sims 4 Przygoda ukaże się już 2 października 2025 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



