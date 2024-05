The Rogue Prince of Persia z nową datą premiery. Jest też kolejny zwiastun

Kilka dni temu Evil Empire zdecydowało się opóźnić premierę The Rogue Prince of Persia we wczesnym dostępie. Gra miała zadebiutować dzisiaj – 14 maja 2024 roku – ale studio nie chciało rywalizować o uwagę graczy z Hadesem 2. Wczoraj natomiast deweloperzy ujawnili nową datę premiery, a także udostępnili kolejny gameplay trailer.

Evil Empire ujawniło nową datę premiery The Rogue Prince of Persia

Evil Empire zapowiedziało, że The Rogue Prince of Persia zadebiutuje we wczesnym dostępie 27 maja 2024 roku, a więc blisko dwa tygodnie później, niż pierwotnie planowano. Jak wspomnieliśmy wyżej, studio opublikowało też nowy zwiastun. Udostępniony materiał zawiera kilka fragmentów rozgrywki, a także pozwala usłyszeć piosenkę przewodnią nowej produkcji skierowanej do fanów Prince of Persia.