The Rogue Prince of Persia opóźnione. Evil Empire unika starcia z Hadesem 2

W zeszłym miesiącu doszło do oficjalnej zapowiedzi The Rogue Prince of Persia, czyli nowej platformowej gry akcji z elementami gatunku roguelike skierowanej do fanów Księcia Persji. Wówczas informowano, że produkcja Evil Empire i Ubisoftu zadebiutuje we wczesnym dostępie 14 maja 2024 roku. Okazuje się jednak, że na debiut wspomnianego tytułu będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Premiera The Rogue Prince of Persia we wczesnym dostępie opóźniona

Evil Empire opublikowało oświadczenie, w którym poinformowano, że obecnie „dosłownie wszyscy” grają w Hades 2. To właśnie z powodu najnowszej produkcji Supergiant Games premiera The Rogue Prince of Persia została opóźniona.