The Rogue Prince of Persia oficjalnie. Mamy pierwszy zwiastun i datę premiery

Już na początku kwietnia do sieci wyciekły pierwsze informacje na temat The Rogue Prince of Persia. Kilka dni później ujawniono również datę premiery nowej gry skierowanej do fanów serii Prince of Persia. Wczoraj natomiast Ubisoft oraz deweloperzy ze studia Evil Empire wreszcie potwierdzili wspomniane doniesienia i oficjalnie zapowiedzieli The Rogue Prince of Persia.

The Rogue Prince of Persia zapowiedziane. Ubisoft i Evil Empire potwierdzili plotki

The Rogue Prince of Persia opisywane jest jako „dynamiczna, pełna wyzwań i przystępna” gra roguelite. W nadchodzącej produkcji Evil Empire gracze będą musieli opanować „akrobatyczne ruchy” i nauczyć się płynnie przechodzić pomiędzy eksploracją a walką z oponentami. W trakcie rozgrywki będą znajdować nową broń, a także wyposażać bohatera w „ozdoby ze specjalnymi efektami”.