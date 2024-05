The Rogue Prince of Persia na nowym materiale. Podróże w czasie i fabuła oczami twórców

W połowie maja poznaliśmy nową datę premiery The Rogue Prince of Persia. Nadchodząca gra studia Evil Empire zadebiutuje we wczesnym dostępie już za kilka dni, w związku z czym deweloperzy nie zwalniają tempa i dzielą się kolejnymi szczegółami. Tym razem rzucono światło na podróże w czasie, a także fabułę.