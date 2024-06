Kobieta i robot rozwiązują mroczną zagadkę w nowym serialu kryminalnym. Apple TV+ pokazało oficjalny zwiastun Sunny

Nie ma podręcznika, jak zbadać twoją zaginioną rodzinę. Ale jest Sunny. – czytamy w oficjalnym opisie serialu

Scenariusz serialu oparty jest na powieści Colina O'Sullivana, The Dark Manual i opowiada historię Suzie, Amerykanki mieszkającej w Kioto. W jej życiu pojawia się Sunny, robot domowy wykonany przez firmę jej męża, który zostaje podarowany kobiecie po jego śmierci. Razem odkrywają mroczną prawdę o tym, co naprawdę przydarzyło się mężowi i synowi Suzie, którzy zniknęli po tajemniczej katastrofie lotniczej, niebezpiecznie wplątując się w świat, o istnieniu którego samotna kobieta nie miała pojęcia.

Serial science-fiction Sunny na oficjalnym zwiastunie

Rashida Jones występuje jako Suzie, a na ekranie partnerują jej: Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura jako Sunny, Judy Ongg, You jako Hime i Jun Kunimura.

Sunny to serial stworzony i prowadzony przez scenarzystkę Katie Robbins, która przedtem pracowała nad serialami The Last Tycoon i The Affair. Inspiracją scenariusza jest książka The Dark Manual napisana przez Colina O'Sullivana i pierwotnie opublikowanej w 2018 r. i uzupełnionej dodatkowymi tekstami takich twórców jak: Kimi Howl Lee, Julissa Castillo, Aja Gabel, Ken Kobayashi, Sarah Sutherland, Nancy Won, Yugo Nakamura i Katie Robbins. Zawiera odcinki wyreżyserowane przez Lucy Tcherniak, Dearbhla Walsh, Colin Bucksey, Makoto Nagahisa. Producentami wykonawczymi są Katie Robbins, Lucy Tcherniak, Ravi Nandan, Jess Lubben, Rashida Jones, Nancy Won.