Polskie First Dwarf na nowym zwiastunie. Prezentacja trybu kooperacji

We wrześniu ubiegłego roku ukazała się zapowiedź polskiej gry First Dwarf. Ostatnio mieliśmy natomiast okazję zobaczyć kilkunastominutowy gameplay, a zainteresowani wciąż mogą wypróbować produkcję w ramach wersji demonstracyjnej. Tym razem do sieci trafił nowy zwiastun prezentujący tryb kooperacji.