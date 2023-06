The Outer Worlds 2 trafi na PlayStation 5? Rzekomo nie podjęto jeszcze decyzji

W amerykańskim sądzie trwa bowiem rozprawa pomiędzy Federalną Komisją Handlu a Microsoftem w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez amerykańską firmę. Na przesłuchaniu pojawił się natomiast Matt Booty, czyli szef Xbox Game Studios, który został zapytany przez prawników FTC o to, czy The Outer Worlds 2 ukaże się na konsolach PlayStation, czy też będzie tytułem ekskluzywnym Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że pierwsze The Outer Worlds zadebiutowało na rynku w październiku 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W czerwcu 2020 roku produkcja studia Obsidian Entertainment trafiła również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Mały kociołek z klasykami – recenzja The Outer Worlds.