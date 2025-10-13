Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 ma wreszcie dać graczom to, czego najbardziej pragną w RPG

Jakub Piwoński
2025/10/13 10:30
Zapowiada twórca.

Już za nieco ponad dwa tygodnie zadebiutuje The Outer Worlds 2, nowa gra RPG studia Obsidian Entertainment. Wcześniej dzieliliśmy się już z wami pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Dotarliśmy do rozmowy z reżyserem projektu, Brandonem Adlerem, który zdradził, że kontynuacja ma być odpowiedzią na oczekiwania graczy. Co miał na myśl?

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 ma być “głębokie”

Według Adlera, gracze coraz częściej domagają się głębszych, bardziej rozbudowanych systemów RPG:

Powiedziałbym, że dla mnie najważniejsze jest to, że gracze chcą głębszych RPG-ów. Przez lata próbowaliśmy wygładzać niedociągnięcia i upraszczać różne elementy, ale gracze chcą się w to angażować. Chcą widzieć liczby, tworzyć konfiguracje, mieć dostęp do wszystkich opcji RPG, które często stopniowo usuwaliśmy.

Twórca dodał, że The Outer Worlds 2 to jego pierwsze doświadczenie w roli reżysera dużego projektu, po pracy nad dodatkami do Pillars of Eternity II: Deadfire. Tym razem, jak sam mówi, chce powrócić do korzeni Obsidianu — gier, które stawiają na autorytet gracza, jego wybory i konsekwencje decyzji.

Adler podkreślił, że zespół chciał przywrócić esencję klasycznych RPG-ów studia, jednocześnie dostosowując ją do współczesnych realiów. Jak przyznał:

To było dla mnie bardzo fajne doświadczenie: spojrzeć wstecz na stare gry Obsidian i zastanowić się, jak możemy przywrócić ten styl, zmodernizować go, ale zachować to, co w nim najważniejsze.

Pierwsze The Outer Worlds spotkało się z ciepłym przyjęciem, choć wielu fanów uważało, że brakowało mu głębi charakterystycznej dla wcześniejszych tytułów Obsidianu. Ogromny sukces Baldur’s Gate 3 pokazał jednak, że na rynku wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na kompleksowe, reaktywne RPG-i — i wygląda na to, że The Outer Worlds 2 zamierza iść tą samą drogą. Czy się uda? Premiera gry zaplanowana jest na 29 października 2025 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło:https://wccftech.com/players-want-deeper-rpgs-says-the-outer-worlds-2-director/

Tagi:

News
RPG
Obsidian Entertainment
reżyser
Xbox Game Studios
The Outer Worlds 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


