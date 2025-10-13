The Outer Worlds 2 ma wreszcie dać graczom to, czego najbardziej pragną w RPG

Według Adlera, gracze coraz częściej domagają się głębszych, bardziej rozbudowanych systemów RPG:
Powiedziałbym, że dla mnie najważniejsze jest to, że gracze chcą głębszych RPG-ów. Przez lata próbowaliśmy wygładzać niedociągnięcia i upraszczać różne elementy, ale gracze chcą się w to angażować. Chcą widzieć liczby, tworzyć konfiguracje, mieć dostęp do wszystkich opcji RPG, które często stopniowo usuwaliśmy.
Twórca dodał, że The Outer Worlds 2 to jego pierwsze doświadczenie w roli reżysera dużego projektu, po pracy nad dodatkami do Pillars of Eternity II: Deadfire. Tym razem, jak sam mówi, chce powrócić do korzeni Obsidianu — gier, które stawiają na autorytet gracza, jego wybory i konsekwencje decyzji.
Adler podkreślił, że zespół chciał przywrócić esencję klasycznych RPG-ów studia, jednocześnie dostosowując ją do współczesnych realiów. Jak przyznał:
GramTV przedstawia:
To było dla mnie bardzo fajne doświadczenie: spojrzeć wstecz na stare gry Obsidian i zastanowić się, jak możemy przywrócić ten styl, zmodernizować go, ale zachować to, co w nim najważniejsze.
Pierwsze The Outer Worlds spotkało się z ciepłym przyjęciem, choć wielu fanów uważało, że brakowało mu głębi charakterystycznej dla wcześniejszych tytułów Obsidianu. Ogromny sukces Baldur’s Gate 3 pokazał jednak, że na rynku wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na kompleksowe, reaktywne RPG-i — i wygląda na to, że The Outer Worlds 2 zamierza iść tą samą drogą. Czy się uda? Premiera gry zaplanowana jest na 29 października 2025 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
