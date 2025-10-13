The Outer Worlds 2 ma wreszcie dać graczom to, czego najbardziej pragną w RPG

Już za nieco ponad dwa tygodnie zadebiutuje The Outer Worlds 2, nowa gra RPG studia Obsidian Entertainment. Wcześniej dzieliliśmy się już z wami pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Dotarliśmy do rozmowy z reżyserem projektu, Brandonem Adlerem, który zdradził, że kontynuacja ma być odpowiedzią na oczekiwania graczy. Co miał na myśl?

The Outer Worlds 2 ma być “głębokie”

Według Adlera, gracze coraz częściej domagają się głębszych, bardziej rozbudowanych systemów RPG: