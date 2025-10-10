Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 już dostępne do pobrania. Wystartował preload na PC i XSX

Mikołaj Ciesielski
2025/10/10 18:50
0
0

Premiera za nieco ponda dwa tygodnie.

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć 19-minutowy gameplay z The Outer Worlds 2. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Część graczy może już bowiem pobierać pliki niezbędne do uruchomienia nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Gracze PC i Xbox Series X/S mogą już pobierać The Outer Worlds 2

Na komputerach osobistych oraz Xbox Series X/S wystartował bowiem preload The Outer Worlds 2 (dzięki Xbox Era). Zgodnie z informacjami dostępnymi w sieci gracze PC muszą przygotować się na pobranie 77.30 GB danych, choć na Steam widnieje informacja, że gra wymaga 100 GB wolnej przestrzeni na dysku. Użytkownicy konsol Microsoftu mogą natomiast pobrać pliki ważące 79.49 GB.

The Outer Worlds 2 to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej fantastycznonaukowej gry fabularnej z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment (ile ekscytujących określeń w jednym zdaniu!). Zrób miejsce w kalendarzu i przygotuj się na pełną akcji przygodę z nową załogą, nową bronią i nowymi wrogami w nowej kolonii! Tyle nowości – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera The Outer Worlds 2 zaplanowana jest na 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste i konsole Xbox Series X/S, ale także na PlayStation 5. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Obsidian Entertainment zachęcamy również do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://xboxera.com/2025/10/10/the-outer-worlds-2-preload-is-up-on-xbox-its-a-chonky-boi

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

