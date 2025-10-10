The Outer Worlds 2 już dostępne do pobrania. Wystartował preload na PC i XSX

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć 19-minutowy gameplay z The Outer Worlds 2. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Część graczy może już bowiem pobierać pliki niezbędne do uruchomienia nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment.

Gracze PC i Xbox Series X/S mogą już pobierać The Outer Worlds 2

Na komputerach osobistych oraz Xbox Series X/S wystartował bowiem preload The Outer Worlds 2 (dzięki Xbox Era). Zgodnie z informacjami dostępnymi w sieci gracze PC muszą przygotować się na pobranie 77.30 GB danych, choć na Steam widnieje informacja, że gra wymaga 100 GB wolnej przestrzeni na dysku. Użytkownicy konsol Microsoftu mogą natomiast pobrać pliki ważące 79.49 GB.