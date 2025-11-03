The Outer Worlds 2 coraz popularniejsze. Patch rozwiązuje problemy z PS5 Pro

Twórcy Fallout New Vegas reagują na opinie Digital Foundry i graczy – The Outer Worlds 2 wygląda lepiej niż przy premierze.

Studio Obsidian Entertainment wciąż rozwija The Outer Worlds 2, a pierwszy hotfix – oznaczony jako 1.0.4.1 – wprowadza ważne zmiany techniczne. Największą nowością jest zmiana metody upscalingu z PSSR na TSR, co według twórców rozwiązuje problem „zaszumionego oświetlenia” i „rozmazanej trawy” na PS5 Pro. Choć aktualizacja nie naprawia wszystkich problemów z płynnością animacji, gracze zauważają widoczną poprawę jakości obrazu.

The Outer Worlds 2 – poprawki dla PS5 Pro i rosnąca popularność gry

Nowa gra autorów Fallout: New Vegas wciąż przyciąga uwagę. Wczoraj w The Outer Worlds 2 grało jednocześnie ponad 18 tysięcy użytkowników Steam, co jest lepszym wynikiem niż osiągnął Indiana Jones and the Great Circle (12 tys. graczy). To rezultat tylko nieznacznie gorszy od pierwszej odsłony serii, która w 2020 roku zgromadziła 20 tys. osób w szczycie aktywności.