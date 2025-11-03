Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 coraz popularniejsze. Patch rozwiązuje problemy z PS5 Pro

Mikołaj Berlik
2025/11/03 14:45
Twórcy Fallout New Vegas reagują na opinie Digital Foundry i graczy – The Outer Worlds 2 wygląda lepiej niż przy premierze.

Studio Obsidian Entertainment wciąż rozwija The Outer Worlds 2, a pierwszy hotfix – oznaczony jako 1.0.4.1 – wprowadza ważne zmiany techniczne. Największą nowością jest zmiana metody upscalingu z PSSR na TSR, co według twórców rozwiązuje problem „zaszumionego oświetlenia” i „rozmazanej trawy” na PS5 Pro. Choć aktualizacja nie naprawia wszystkich problemów z płynnością animacji, gracze zauważają widoczną poprawę jakości obrazu.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 – poprawki dla PS5 Pro i rosnąca popularność gry

Nowa gra autorów Fallout: New Vegas wciąż przyciąga uwagę. Wczoraj w The Outer Worlds 2 grało jednocześnie ponad 18 tysięcy użytkowników Steam, co jest lepszym wynikiem niż osiągnął Indiana Jones and the Great Circle (12 tys. graczy). To rezultat tylko nieznacznie gorszy od pierwszej odsłony serii, która w 2020 roku zgromadziła 20 tys. osób w szczycie aktywności.

Obsidian zapowiada kolejne poprawki i dziękuje fanom za opinie, podkreślając, że wsparcie społeczności jest kluczowe dla dalszego rozwoju projektu. Na Steamie tytuł cieszy się 80% pozytywnych recenzji, a część graczy określa go jako „duży krok naprzód względem oryginału”.

Choć The Outer Worlds 2 nadal nie jest wolne od błędów, zwłaszcza na PS5 Pro, studio konsekwentnie reaguje na krytykę i dąży do zapewnienia możliwie najlepszej jakości. Ostatnio informowaliśmy o problemach, z jakimi zmagają się gracze. W naszej recenzji gra otrzymała notę 8 na 10.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/11/obsidians-already-trying-to-improve-the-outer-worlds-2s-poor-presentation-on-ps5-pro

