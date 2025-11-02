Gracze The Outer Worlds 2 mają dość ekwipunku z premiami skupionymi tylko na walce

Czy twórcy The Outer Worlds 2 ugną się pod naporem krytyki graczy?

W wielu grach RPG wygląd postaci jest równie ważny co jej statystyki. Wielu graczy chce nie tylko siać spustoszenie wśród przeciwników, ale też robić to ze stylem. Twórcy zwykle o tym pamiętają, oferując szeroki wybór strojów, które łączą efektowny wygląd z różnorodnymi premiami do umiejętności. Niestety, jak zauważają gracze, The Outer Worlds 2 nie spełnia tych oczekiwań. Gracze krytykują ekwipunek w The Outer Worlds 2 Mimo że gra Obsidian Entertainment oferuje sporo wolności w podejmowaniu decyzji i różne sposoby rozwiązywania zadań, ekwipunek wydaje się ograniczony do bonusów czysto bojowych. Niezależnie od stylu gry, większość ubrań i pancerzy wspiera tylko walkę, co wielu fanów uznaje za krok wstecz względem pierwszej części.

Na forum Reddit, w poście użytkownika ChaseBank5, gracze rozwinęli temat problemu z ekwipunkiem. Autor określił brak przedmiotów wzmacniających statystyki pozabojowe, takie jak Speech, Sneak czy Science, jako swój największy zarzut wobec The Outer Worlds 2. Wątek szybko zdobył popularność, a inni użytkownicy zaczęli wyrażać podobne opinie. Gracz o nicku MrDude65 stwierdził, że sytuacja jest na tyle poważna, iż “noszenie czegokolwiek poza zbroją nie ma sensu”. Zwrócił uwagę, że postacie nastawione na dialogi czy skradanie muszą korzystać ze sprzętu poprawiającego celność, co jego zdaniem mija się z celem i powinno zostać poprawione w przyszłej aktualizacji. Z kolei BawlzyStudios dodał, że większość pancerzy zbyt mocno koncentruje się na premiach do broni dystansowych, co sprawia, że gracze walczący wręcz mają niewielkie możliwości rozwoju:

Nie znalazłem prawie żadnej zbroi, która faktycznie pomagałaby zadawać większe obrażenia w walce wręcz lub zwiększała odporność na ciosy. Wielu użytkowników zwraca też uwagę, że przez brak różnorodnych bonusów często używają tego samego ekwipunku przez długi czas, co odbiera grze element zabawy w eksperymentowanie z buildami. Wielu z nich uznało, że The Outer Worlds 2 zbyt mocno zmusza graczy do skupienia się na jednym typie rozgrywki, co ogranicza swobodę i kreatywność w tworzeniu postaci. Społeczność ma nadzieję, że Obsidian Entertainment wsłucha się w te opinie i wprowadzi poprawki w przyszłych aktualizacjach lub dodatkach, podobnie jak w przypadku pierwszej części gry. The Outer Worlds 2 miało swoją premierę 29 października 2025 i możecie zagrać w tę produkcję na PC, PlayStation oraz Xbox Series X/S. Zachęcamy także do sprawdzenia naszej recenzji.