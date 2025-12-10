Kultowy duet Jay i Cichy Bob wraca. Kevin Smith zapowiada nowy film – choć nie obyło się bez problemów

Kevin Smith – jedna z najważniejszych postaci kina niezależnego lat 90., twórca Clerks, Dogmy i w Pogoni za Amy – potwierdził, że kultowy duet Jay i Cichy Bob powróci w kolejnym filmie. Reżyser zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że prace nad produkcją były gotowe do startu jeszcze na początku tego roku.

Jay i Cichy Bob wrócą w nowym filmie

Projekt o tytule roboczym Jay and Silent Bob: Store Wars stracił jednak finansowanie z powodu trwającego sporu handlowego między USA a Kanadą. Teraz film ma ruszyć w zdjęciach dopiero w 2026 roku, ale już w innym miejscu. Smith nie ukrywa, że cios finansowy go zabolał.