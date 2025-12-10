Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowy duet Jay i Cichy Bob wraca. Kevin Smith zapowiada nowy film – choć nie obyło się bez problemów

Jakub Piwoński
2025/12/10 18:40
Gratka dla fanów charakterystycznego humoru Kevina Smitha.

Kevin Smith – jedna z najważniejszych postaci kina niezależnego lat 90., twórca Clerks, Dogmy i w Pogoni za Amy – potwierdził, że kultowy duet Jay i Cichy Bob powróci w kolejnym filmie. Reżyser zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że prace nad produkcją były gotowe do startu jeszcze na początku tego roku.

Jay i Cichy Bob wrócą w nowym filmie

Projekt o tytule roboczym Jay and Silent Bob: Store Wars stracił jednak finansowanie z powodu trwającego sporu handlowego między USA a Kanadą. Teraz film ma ruszyć w zdjęciach dopiero w 2026 roku, ale już w innym miejscu. Smith nie ukrywa, że cios finansowy go zabolał.

Mieliśmy kanadyjskie pieniądze, ale zniknęły. Obwiniałem siebie. Gdybym był bardziej skuteczny, mógłbym sam płacić za swoje filmy i nie musiałbym chodzić z prośbą do innych – przyznał twórca.

Dotychczas ukazały się dwa pełnometrażowe filmy o duecie – w 2001 oraz w 2019. Postacie pojawiały się też w innych tytułach tzw. View Askewniverse, zawsze jako ikoniczny, nieco nieokrzesany głos geekowskiego pokolenia.

Choć współczesna kariera Smitha to mieszanka sukcesów i porażek, reżyser nie zamierza zwalniać tempa. Jego ostatni film, nostalgiczne The 4:30 Movie z 2024, zebrał mieszane recenzje, ale twórca podkreśla, że dziś robi kino bardziej osobiste niż komercyjne. I wygląda na to, że Jay i Cichy Bob ponownie będą jego sposobem na realizację tej filozofii.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/10/kevin-smith-to-shoot-jay-and-silent-bob-store-wars-next-year

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


