Ready at Dawn zamknięte. To koniec twórców The Order: 1886 i kilku innych gier

Twórcy The Order: 1886 w ostatnich lata skupiali się na produkowaniu gier na gogle wirtualnej rzeczywistości firmy Meta. Już w 2017 roku na rynku zadebiutowało Lone Echo, które cztery lata później doczekało się kontynuacji. W międzyczasie Ready at Dawn stworzyło również Echo VR, czyli skupioną na trybie wieloosobowym pierwszoosobową strzelankę.

Na koniec warto przypomnieć, że Ready at Dawn zostało założone w 2003 roku przez byłych deweloperów Naughty Dog i Blizzard Entertainment. Wspomniany zespół ma na swoim koncie nie tylko The Order: 1886 i dwie części Lone Echo. Amerykańskie studio stworzyło bowiem również m.in. takie tytuły jak Daxter, God of War: Chains of Olympus, God of War: Duch Sparty czy Deformers.