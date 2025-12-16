30 lat temu premierę miał najlepszy film sensacyjny w historii kina. I w końcu dostanie sequel

Film z 1995 stał się przełomowy dla kina sensacyjnego. Opierał się na pojedynku dwóch charyzmatycznych postaci – policjanta i gangstera w niezapomnianych kreacjach Ala Pacino i Roberta De Niro.
Dokładnie 30 lat temu na ekrany wszedł Gorączka Michaela Manna – film, który na stałe wpisał się do historii kina kryminalnego i sensacyjnego. Epicka opowieść o świecie przestępców i policjantów zachwycała intensywnymi scenami akcji, które do dziś są studiowane przez twórców i fanów gatunku. Oś fabuły tworzył pamiętny pojedynek policjanta i gangstera, z niezapomnianymi kreacjami Ala Pacino i Roberta De Niro, które wciąż stanowią wzór dla aktorów i scenarzystów.
30 lat od premiery słynnej Gorączki Michaela Manna
Gorączka do dziś cieszy się uznaniem twórców i widzów. Michael Mann od lat mówił, że chciałby wrócić do tej historii. Po latach napisał więc książkę, która miała stanowić zarówno prequel, jak i sequel głównej historii. Po sukcesie wydawniczym Warner Bros. dało zielone światło do realizacji filmu.
Kontynuacja Gorączki skupia się na wydarzeniach następujących po oryginalnym filmie, obejmując lata 1995–1996, a także 2000 rok, z kilkoma retrospekcjami do 1988. Fabuła dzieli się na dwa główne wątki: młodsze lata Neila McCauleya, Chrisa Shiherlisa i Vincenta Hanny oraz późniejsze starcia Hanny z Shiherlisem po pokonaniu McCauleya. Dzięki takiej strukturze sequel pozwoli widzom śledzić rozwój bohaterów zarówno w przeszłości, jak i w dalszych losach kryminalnego świata.
Największą ciekawostką jest obsada. Wiadomo, że w sequelu zagra Leonardo DiCaprio, ale nie zostało potwierdzone, kogo zagra. W grę wchodzą dwie postaci – Hanna (w oryginale Al Pacino) lub Shiherlis (w oryginale Val Kilmer). Dotychczas DiCaprio bardzo niechętnie brał udział w sequelach, ale wieloletnia współpraca z Robertem De Niro mogła przekonać aktora, by przyjął propozycję. Fani spekulują, że obok DiCaprio w projekcie pojawi się też Austin Butler jako Shiherlis i być może Adam Driver jako młodszy McCauley, ale to także jest niepewne.
GramTV przedstawia:
Oryginalny Gorączka pozostaje jednym z najbardziej dopracowanych filmów kryminalnych w historii kina. Film 30 lat temu wyznaczył zupełnie nowe standardy opowiadania historii gangsterskiej, stawiając na realizm. Teraz możemy tylko trzymać kciuki, aby sequel dorównał legendzie pierwszej części. Intensywne sceny akcji, napięcie i starcia między bohaterami – to wszystko, co pokochały pokolenia widzów, może powrócić na duży ekran w nowej odsłonie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!