30 lat temu premierę miał najlepszy film sensacyjny w historii kina. I w końcu dostanie sequel

Film z 1995 stał się przełomowy dla kina sensacyjnego. Opierał się na pojedynku dwóch charyzmatycznych postaci – policjanta i gangstera w niezapomnianych kreacjach Ala Pacino i Roberta De Niro.

Dokładnie 30 lat temu na ekrany wszedł Gorączka Michaela Manna – film, który na stałe wpisał się do historii kina kryminalnego i sensacyjnego. Epicka opowieść o świecie przestępców i policjantów zachwycała intensywnymi scenami akcji, które do dziś są studiowane przez twórców i fanów gatunku. Oś fabuły tworzył pamiętny pojedynek policjanta i gangstera, z niezapomnianymi kreacjami Ala Pacino i Roberta De Niro, które wciąż stanowią wzór dla aktorów i scenarzystów.

30 lat od premiery słynnej Gorączki Michaela Manna

Gorączka do dziś cieszy się uznaniem twórców i widzów. Michael Mann od lat mówił, że chciałby wrócić do tej historii. Po latach napisał więc książkę, która miała stanowić zarówno prequel, jak i sequel głównej historii. Po sukcesie wydawniczym Warner Bros. dało zielone światło do realizacji filmu.

Kontynuacja Gorączki skupia się na wydarzeniach następujących po oryginalnym filmie, obejmując lata 1995–1996, a także 2000 rok, z kilkoma retrospekcjami do 1988. Fabuła dzieli się na dwa główne wątki: młodsze lata Neila McCauleya, Chrisa Shiherlisa i Vincenta Hanny oraz późniejsze starcia Hanny z Shiherlisem po pokonaniu McCauleya. Dzięki takiej strukturze sequel pozwoli widzom śledzić rozwój bohaterów zarówno w przeszłości, jak i w dalszych losach kryminalnego świata.