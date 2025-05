The Odyssey będzie najbardziej epickim filmem w historii. „Nigdy więcej nie nakręcą takiej produkcji”

Matt Damon wcieli się w Odyseusza, głównego bohatera epickiego poematu Homera. Jego postać została przedstawiona jako doświadczony wojownik, co miało bezpośredni wpływ na sposób walki, który opracowano dla aktora.

Matt zdecydowanie chciał, by jego styl walki był bardziej wydajny – bo taka jest jego postać. Odyseusz, jeśli ktoś zna tę historię, to jedyny naprawdę doświadczony żołnierz w tej podróży. Towarzysze walczyli z nim, ale to on żył i oddychał wojną. Jest mądry, dlatego jest tak skuteczny. Matt to rozumiał i staraliśmy się to podkreślić. Nie będzie tam efektownych popisów.