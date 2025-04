The Odyssey w nowych zdjęciach prezentuje zbroję kolejnego bohatera. Kiedy pierwszy zwiastun?

Wciąż trwają zdjęcia do The Odyssey, czyli epickiego widowiska Christophera Nolana opartego na greckich mitach. Jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca mogliśmy zobaczyć, jak prezentować się będzie główny bohater grany przez Matta Damona. Teraz do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu, tym razem prezentujące Toma Hollanda, który w filmie wciela się w Telemacha, syna Odyseusza. To pierwszy raz, kiedy widzimy aktora w pełnej zbroi. Co wyróżnia ten kostium, to długa biała peleryna, a także złota ozdoba we włosach Hollanda. W nagrywanej niedawno scenie aktor pojawił się u boku Samanthy Morton, która według plotek gra Eurykleję, wierną służącą Odyseusza i jego rodziny. Wspomniane zdjęcia zobaczycie na samym dole.

The Odyssey – nowe zdjęcia i termin premiery pierwszego zwiastuna

Ciekawą informacja dotyczącą startu promocji The Odyssey podzielił się Dan Marcus. Filmowiec napisał na swoim koncie X, że pierwszy zwiastun filmu może pojawić się przed premierą Jurassic World: Rebirth, które zadebiutuje w kinach 2 lipca bieżącego roku. Universal Pictures chce zastosować ten sam manewr, co w przypadku Oppenheimera, którego pierwszy trailer pojawił się przed seansami Nie! w reżyserii Jordana Peele’a.