The Lords of the Fallen zachwyca na nowych screenach. Mroczny świat i wrogowie

Kilka dni temu CI Games zapowiedziało, że The Lords of the Fallen ma być niczym „Dark Souls 4.5”. Okazuje się jednak, że informacje, którymi podzielili się deweloperzy to nie koniec atrakcji. Do sieci trafiło bowiem kilka zrzutów ekranu prezentujących wspomnianą produkcję. Zainteresowani mogą więc zobaczyć nowe ujęcia z nadchodzącego action-RPG osadzonego w klimatach dark fantasy.

CI Games prezentuje nowe zrzuty ekranu z The Lords of the Fallen

Wspomniane zrzuty ekranu pozwalają przyjrzeć się m.in. mrocznej krainie, w której będzie rozgrywać się akcja The Lords of the Fallen. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. Opublikowane materiały zapowiadają natomiast, że należące do CI Games studio Hexworks potrafi wykorzystać potencjał technologii firmy Epic Games.



Na najnowszych zrzutach ekranu pojawiają się także wrogowie. Jak można się było domyślić, w The Lords of the Fallen nie zabraknie mrocznych i przerażających oponentów. W trakcie rozgrywki niejednokrotnie przyjdzie nam się także mierzyć z przeciwnikami dużo większymi od sterowanej przez nas postaci. Rzućcie okiem na screeny na dole wiadomości i dajcie znać, czy czekacie na nowe action-RPG od CI Games.



Na koniec przypomnijmy, że The Lords of the Fallen zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w tym roku, ale na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z zaprezentowanym na The Game Awards 2022 zwiastunem.