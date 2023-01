The Lords of the Fallen – twórcy chcą stworzyć "Dark Souls 4.5". Nowe szczegóły

Deweloperzy ze studia Hexworks mają bardzo ambitne ambitne plany, jeśli chodzi o grę The Lords of the Fallen i zamierzają się ich trzymać.

Choć wciąż nie znamy daty premiery gry The Lords of the Fallen, deweloperzy ze studia Hexworks postanowili podgrzać atmosferę wokół produkcji. Można stwierdzić, że wydawca CI Games przygotowuje się do rozpoczęcia kampanii marketingowej i już niedługo dowiemy się więcej na temat produkcji – a właściwie to już się dowiadujemy. Niedawno w nowym numerze magazynu EDGE pojawił się (podajemy za serwisem Gaming Bolt) całkiem obszerny artykuł, w którym twórcy postanowili ujawnić kilka ciekawych informacji.

Dark Souls 4.5, czyli ambitne plany deweloperów The Lords of the Fallen. Nowe szczegóły o grze

Dowiedzieliśmy się, że na samym początku, kiedy studio rozpoczynało prace nad grą, postanowiło, iż będzie dążyć do stworzenia Dark Souls 4.5. I choć na rynku pojawiło się Elden Ring, studio nie zrezygnowało ze swoich pomysłów.