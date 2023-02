The Lords of the Fallen to jednocześnie reboot i sequel – wyjaśniają twórcy

Kilka dni temu mieliśmy okazję podziwiać fenomenalne zrzuty ekranu z The Lords of the Fallen. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Deweloperzy z należącego do CI Games studia HexWorks postanowili bowiem wyjaśnić kilka kwestii związanych z ich nadchodzącym dziełem. Twórcy ujawnili m.in. dlaczego tytuł drugiej odsłony serii jest tak zbliżony do pierwszej części z 2014 roku.

Twórcy The Lords of the Fallen wyjaśniają, dlaczego zatytułowano grę w taki, a nie inny sposób

Na pytanie związane z tytułem w trakcie rozmowy z magazynem EDGE (dzięki MP1st) odpowiedział Ryan Hill – starszy menedżer marki – którego zdaniem tytuł zawierający liczbę „2” mógłby wywrzeć złe wrażenie i sprawić, że gracze oczekiwaliby bezpośredniej kontynuacji. The Lords of the Fallen ma również oferować dużą lepszą jakość i różnorodność w porównaniu do produkcji z 2014 roku, co – zdaniem dewelopera – byłoby trudno sprzedać, gdyby zdecydowano się na klasyczną numerację w tytule.



Hill zdaje sobie sprawę, że obecnie być może nie do końca wszystko jest dla graczy jasne. Deweloper jest jednak przekonany, że jeszcze przed premierą The Lords of the Fallen zainteresowani zrozumieją, czym dokładnie jest wspomniana produkcja.



Nieco szerzej tę kwestię postanowił wyjaśnić natomiast Saul Gascon – producent wykonawczy – który stwierdził, że The Lords of the Fallen to „zarówno sequel, jak i reboot”. Jak podkreśla deweloper, w porównaniu do pierwszej części „zasadniczo wszystko” uległo zmianie. Miłośnicy Lords of the Fallen najwyraźniej będą musieli zadowolić się jedynie drobnymi smaczkami i wspomnieniami o postaciach.



Należy bowiem podkreślić, że akcja The Lords of the Fallen rozgrywa się 1000 lat po wydarzeniach przedstawionych w wydanej w 2014 roku produkcji. W trakcie rozgrywki gracze ponownie będą musieli wcielić się w Mrocznego Krzyżowca i stawić czoła Adyorowi – demonicznemu bogowi.



Na koniec przypomnijmy, że The Lords of the Fallen zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w tym roku, ale na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z zaprezentowanym na The Game Awards 2022 zwiastunem.