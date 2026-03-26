The Lord of the Rings: Shadow of the Past może złamać główną zasadę Tolkiena. Film odniesie się do anulowanej historii?

Radosław Krajewski
2026/03/26 14:00
Nowy film z Władcy Pierścieni już powstaje. Warner Bros. zapowiedziało The Lord of the Rings: Shadow of the Past, które będzie kontynuować historię po wydarzeniach z Powrotu króla. Produkcja uzupełni również luki z Drużyny Pierścienia, których zabrakło w filmie, w tym wprowadzi kultową postać znaną z książek Tolkiena. Problem jednak w tym, że projekt stoi w sprzeczności z założeniami samego pisarza do kontynuowania historii.

The Lord of the Rings: Shadow of the Past – film może złamać zasadę serii

Shadow of the Past przeniesie widzów kilkanaście lat po zakończeniu Wojny o Pierścień. W centrum wydarzeń znajdą się dobrze znani bohaterowie, czyli Merry, Pippin oraz Sam, któremu towarzyszyć będzie jego córka, Elanor. Historia ma nawiązywać do ich wcześniejszych przeżyć i prowadzić ich śladami dawnej wyprawy. To jednak oznacza wejście na narracyjny teren, którego Tolkien świadomie unikał.

Autor literackiego pierwowzoru rozważał kiedyś stworzenie bezpośredniej kontynuacji swoich książek. Projekt roboczo zatytułowany The New Shadow miał przedstawiać wydarzenia rozgrywające się około 100 lat po upadku Saurona. Ostatecznie jednak Tolkien porzucił ten pomysł, uznając, że dalsze rozwijanie historii nie ma sensu i nie dorówna temu, co udało się osiągnąć wcześniej. Decyzja ta przez dekady była traktowana niemal jak niepisana zasada dotycząca Śródziemia.

Tolkien napisał zaledwie 13 stron tej historii. Niewiele więc o tym projekcie wiadomo, więc ciężko przypuszczać, jaką historię pisarz chciał przekazać w The New Shadow. Najwyraźniej Tolkien uznał, że Powrót króla jest najlepszym zakończeniem dla Władcy Pierścieni i skupił się wyłącznie na opowiadaniu historii, rozgrywających się przed swoją najbardziej znaną powieścią.

Za scenariusz do nowego filmu odpowiada m.in. Stephen Colbert, który znany jest ze swojej fascynacji twórczością Tolkiena. W projekt zaangażowani są również Philippa Boyens oraz Peter McGee. Już sam tytuł filmu sugeruje inspirację odrzuconą koncepcją Tolkiena, choć twórcy mają sięgać także po elementy, które nie trafiły do filmowej adaptacji Drużyny Pierścienia.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:14

Hehe, mam nadzieje że wydadzą na to mnóstwo pieniędzy i mam nadzieje że będzie kompletna klapa. Inaczej się nie nauczą. 




