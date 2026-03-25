The Lord of the Rings: Shadow of the Past oficjalnie powstaje. Kontynuacja Władcy Pierścieni z pierwszymi szczegółami

Warner Bros. zapowiedział nowy film z Władcy Pierścieni.

Warner Bros. oficjalnie zapowiedziało nowy film z Władcy Pierścieni. Oprócz The Hunt for Gollum studio rozwija również The Lord of the Rings: Shadow of the Past, czyli bezpośrednią kontynuację Władcy Pierścieni. Za projekt odpowiadać będzie Stephen Colbert, Popularny komik i wieloletni prowadzący programu The Late Show. Cokbert został współscenarzystą nowego filmu osadzonego w uniwersum Władcy Pierścieni. Produkcja będzie drugim z dwóch planowanych projektów rozwijających kultową serię. The Lord of the Rings: Shadow of the Past opowie historię czternaście lat po zakończeniu Władcy Pierścieni Colbert pracuje nad scenariuszem razem z Philippą Boyens oraz Peterem McGee. Projekt powstaje we współpracy z Peterem Jacksonem i jego wieloletnimi partnerami twórczymi, czyli Fran Walsh i Boyens. To właśnie ten zespół odpowiadał za filmowe trylogie Władcy Pierścieni oraz Hobbita.

Nowy film, roboczo zatytułowany The Lord of the Rings: Shadow of the Past, ma czerpać inspirację z fragmentów książki Drużyna Pierścienia, które nie zostały wcześniej wykorzystane w kinowych adaptacjach. Colbert przyznał, że to właśnie te pominięte rozdziały stały się dla niego punktem wyjścia do stworzenia osobnej historii. Zorientowałem się, że ciągle wracam do sześciu rozdziałów z początku Drużyny Pierścienia, których nie rozwinęliście w pierwszym filmie. To w zasadzie fragment od Trzech towarzyszy aż po Mgły kurhanów. Pomyślałem, że może da się z tego stworzyć osobną opowieść, która jednocześnie wpisze się w większą historię. Czy da się zrobić coś w pełni wiernego książkom, a jednocześnie zgodnego z filmami, które już powstały? Komik zdradził również, że nad pomysłem pracował wspólnie ze swoim synem, który także jest scenarzystą. Dopiero po kilku latach zdecydował się skontaktować z Peterem Jacksonem i zaprezentować swoją koncepcję. Zacząłem omawiać to z moim synem Peterem, który również pisze scenariusze. Wspólnie zastanawialiśmy się, co mogłoby zadziałać, zwłaszcza jeśli chodzi o konstrukcję tej historii. Zajęło mi kilka lat, żeby zebrać się na odwagę i do was zadzwonić, ale w końcu to zrobiłem. Pomysł spodobał wam się na tyle, że zaczęliśmy nad nim pracować razem z Philippą Boyens.

Fabuła filmu ma rozgrywać się po wydarzeniach znanych z Władcy Pierścieni. Czternaście lat po odejściu Froda jego dawni towarzysze wyruszają w podróż, by odtworzyć pierwsze etapy swojej przygody. W tym samym czasie Elanor, córka Sama, odkrywa tajemnicę z przeszłości i próbuje ustalić, dlaczego Wojna o Pierścień niemal zakończyła się klęską jeszcze przed swoim właściwym początkiem. Colbert, który od lat uchodzi za jednego z największych fanów twórczości J.R.R. Tolkiena, podkreślił, że projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w Warner Bros. W prace nad filmem zaangażowani są również producenci odpowiedzialni za wcześniejsze odsłony serii. Nowa produkcja będzie kontynuacją rozwijania filmowego uniwersum Śródziemia po zapowiedzianym wcześniej filmie The Lord of the Rings :The Hunt for Gollum. Za jego reżyserię odpowiada Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w postać Golluma. W obsadzie mają pojawić się między innymi Ian McKellen jako Gandalf oraz Kate Winslet w nieujawnionej jeszcze roli. Powrót do roli Froda sugerował również Elijah Wood. The Hunt for Gollum opowie historię poszukiwań Golluma prowadzonych przez Aragorna i Gandalfa w okresie między wydarzeniami z Hobbita a Władcą Pierścieni. Film trafi do kin 17 grudnia 2027 roku. Wczytywanie ramki mediów.

