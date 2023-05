The Lord of the Rings: Gollum ze szczegółami na temat długości rozgrywki

Pod koniec kwietnia mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun The Lord of the Rings: Gollum, który prezentował grę w rozdzielczości 4K z włączonym ray tracingiem. Premiera nadchodzącej produkcji studia Daedelic Entertainment zbliża się wielkimi krokami, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że deweloperzy dzielą się kolejnymi informacjami. Tym razem jeden z twórców ujawnił, ile czasu zajmie graczom ukończenie wspomnianego tytułu.

The Lord of the Rings: Gollum nie będzie grą na jeden wieczór. Twórcy ujawnili czas gry

Szczegółami na temat długości rozgrywki podzielił się Harald Riegler – producent The Lord of the Rings: Gollum – który udzielił wywiadu redakcji GamingBolt. W trakcie rozmowy deweloper ujawnił, że gracze, którzy będą skupiać się na eksploracji i słuchaniu dialogów, muszą przygotować się na około 20 godzin zabawy.