The Lord of the Rings: Gollum na trailerze w 4K i z włączoną funkcją Ray Tracing

Premiera The Lord of the Rings: Gollum zbliża się wielkimi krokami, a fani tego uniwersum z pewnością nie mogą się już doczekać. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo, na którym uchwycono grę w 4K i z włączoną funkcją Ray Tracing.

The Lord of the Rings: Gollum pokazuje swoją mocną stronę

Chętnie dowiemy się, co myślicie o oprawie graficznej The Lord of the Rings: Gollum. Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi, jeśli nie jesteście pewni, czy Wasza maszyna poradzi sobie z produkcją autorstwa Daedalic Entertainment.