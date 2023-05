The Legend of Zeld Tears of the Kingdom otwiera nową epokę. Spodziewajmy się gier z otwartym światem

Według producenta Tears of the Kingdom, Eiji Aonumy, przyszłością serii The Legend of Zelda będzie otwarty świat.

W wywiadzie dla Game Informera wyjaśniał, że Breath of the Wild ustanowiło precedens dla przyszłych gier z serii – tak jak zrobiła to Ocarina of Time pod koniec lat 90.

W przypadku Ocarina of Time myślę, że słuszne jest stwierdzenie, że stworzyło to w pewnym sensie format dla wielu tytułów z serii, które pojawiły się po nim, ale w pewnym sensie było to trochę ograniczające dla nas.

Chociaż zawsze staramy się zapewnić graczom sporo wolności, to teraz doszliśmy do momentu, w którym możemy iść w nowym kierunku, bo powstał nowy format dla serii.

To, że Aonuma i jego zespół chce dalej rozwijać przygody Linka w otwartym świecie, nie budzi zdziwienia. Tears of the Kingdom już teraz jest sukcesem. Gra znajduje się na szczycie rankingu w 2023 roku. Jest to również trzecia najwyżej oceniana Zelda na liście najlepszych gier wszechczasów w zestawieniu recenzji, pokonana jedynie przez The Legend of Zelda: Breath of Wild i Ocarina of Time.