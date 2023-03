The Last of Us z zaskakującym cameo. Krytykowana aktorka pojawiła się w serialu

Finałowy odcinek pierwszego sezonu The Last of Us jest już dostępny do obejrzenia na platformie HBO Max. Teraz fani produkcji muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na pierwsze informacje dotyczące premiery zapowiedzianego już drugiego sezonu. Jednak zdaniem producentów Neila Druckmann i Craiga Mazina, widzowie mogą liczyć na jeszcze trzeci sezon. W ostatnim wywiadzie twórcy potwierdzili, że na przeniesienie historii z The Last of Us: Part II nie wystarczy jeden sezon. Jeżeli HBO wyrazi zgodę, to otrzymamy jeszcze więcej odcinków serialu w przyszłości.

Najnowszy epizod obfitował w zaskakujące występy gościnne. Na samym początku pojawiła się Ashley Johnson, która w grze podkładała głos Ellie. Jeszcze przed premierą dziewiątego odcinka pojawiły się zdjęcia z finału The Last of Us, na których mogliśmy zobaczyć Johnson. Ale fani gry otrzymali jeszcze jedno cameo, tym razem pod koniec odcinka.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące finału The Last of Us

W jednej z ostatnich scen zobaczyliśmy, jak Joel ratuje Ellie przed lekarzem, mającym dokonać operacji na dziewczynie. Obok Jerry’ego Andersona stały dwie pielęgniarki, a w jedną z nich wcieliła się Laura Bailey, czyli aktorka znana z roli Abby z drugiej części gry. Bailey wciąż jest krytykowana za kreację Abby z The Last of Us: Part II. Mimo to twórcy serialu postanowili zaprosić ją do udziału, co z pewnością jest bardzo miłym gestem.

