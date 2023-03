The Last of Us: aktorka wcielająca się w grową Ellie pojawi się w serialu. Zdjęcia z finału

Ashley Johnson zagra ważną postać w serialu The Last of Us.

Pierwszy sezon The Last of Us zmierza do końca. Niedawno HBO pochwaliło się kolejnym rekordem oglądalności osiągniętym przez serialową ekranizację gry od Naughty Dog. Na przestrzeni całej serii pojawiło się wiele niespodzianek dla graczy, w tym występ aktorów znanych z gier. Na sam finał twórcy przyszykowali jeszcze jeden powrót do serii, tym razem Ashley Johnson, która w grze wcieliła się w Ellie. Choć jej rola nadal nie została ujawniona, to w sieci pojawiły się zdjęcia z ostatniego odcinka The Last of Us, na którym nie zabrakło również postaci granej przez tę aktorkę.