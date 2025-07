The Last of Us z wielką zmianą. Z serialu odszedł jeden z twórców

The Last of Us wymagało w trzecim sezonie gruntowej zmiany po chłodnym przyjęciu przez widzów drugiej serii. Serial zaczął być krytykowany za luźniejsze podejście do materiału źródłowego, rolę Belli Ramsey i całkowitą zmianę tonu opowieści, a także liczne głupoty w historii. Nic dziwnego, że drugi sezon ma na Metacritic ocenę 3,8/10 od społeczności, a także 37% na Rotten Tomatoes, co też doprowadziło do sporego spadku oglądalności finału serii. Najwyraźniej samo HBO zrozumiało, że czas na radykalne decyzje i teraz ogłoszono, że z serialem rozstał się Neil Druckmann, czyli jeden z dwóch twórców The Last of Us, a także reżyser obu części gier.

The Last of Us – Neil Druckmann odchodzi z serialu

Druckmann poprzez oficjalne konta w mediach społecznościowych Naughty Dog opublikował list do społeczności, w którym ujawnił powody swojej decyzji. Przyznał, że jest to dla niego trudne, ale na tym etapie produkcji trzeciego sezonu The Last of Us musi rozstać się z tym projektem. Dodał, że chce skupić się na pracy w Naughty Dog, szczególnie Intergalactic: The Heretic Prophet.