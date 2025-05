Ogromny spadek oglądalności finału 2. sezonu The Last of Us. Czy widzowie mają już dość?

W niedzielę wieczorem zakończył się drugi sezon hitowego serialu HBO The Last of Us, przyciągając w USA 3,7 miliona widzów na różnych platformach. To wyraźny spadek względem premiery sezonu, którą obejrzało 5,3 mln osób, jednak HBO przewiduje znaczący wzrost oglądalności po weekendzie z okazji Dnia Pamięci.

The Last of Us – jakie powody niższej oglądalności finału drugiego sezonu na premierę?

To właśnie ze względu na świąteczny weekend wiele osób mogło korzystać z innych atrakcji, zamiast siedzieć w domu i oglądać serial. Tym samym podane premierowe wyniki mogą nie być wymierne dla ogólnej oglądalności odcinka. Mimo to faktem jest, że więcej osób obejrzało premierę sezonu niż jego zakończenie w momencie samej premiery.