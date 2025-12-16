Odyseja w nowych zdjęciach. Kolejne spojrzenie na bohaterów i kostiumy

Do sieci trafiły nowe materiały z Odysei Christophera Nolana.
Po oscarowym sukcesie Oppenheimera Christopher Nolan bierze na warsztat jeden z najważniejszych tekstów kultury starożytnej. Jego nowy film to ekranizacja Odysei Homera, monumentalnej opowieści o drodze do domu, próbie charakteru i zmaganiu z losem. Teraz za sprawą serwisu Entertainment Weekly trafiły nowe zdjęcia z filmu, które prezentują kolejnych bohaterów, w tym Roberta Pattinsona, a także ich kostiumy. Zdjęcia z Odysei zobaczycie poniżej.
Odyseja – nowe zdjęcia z filmu
Główną rolę Odyseusza gra Matt Damon. Aktor wciela się w króla Itaki wracającego z wojny trojańskiej, którego podróż przeciąga się do dziesięciu lat. W opublikowanych materiałach widać również Himesha Patela jako Eurylocha, jednego z towarzyszy wyprawy. Droga bohaterów prowadzi przez świat mitów, w którym czekają cyklop Polifem, syreny wabiące śpiewem ku śmierci oraz czarodziejka Kirke zamieniająca ludzi w zwierzęta.
Film jest także kolejnym spotkaniem Nolana z Anne Hathaway. Aktorka gra Penelopę, żonę Odyseusza, która przez lata odpiera zalotników pragnących przejąć władzę w Itace. Ich syna Telemacha zagra Tom Holland. W literackim pierwowzorze młody bohater wyrusza w podróż, by dowiedzieć się prawdy o losie ojca i właśnie ten wątek ma być istotną częścią filmowej opowieści.
Obok Damona, Hathaway, Pattinsona i Hollanda w obsadzie pojawiają się między innymi: Zendaya, Lupita Nyongo, Elliot Page, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia oraz Will Yun Lee.
Universal Pictures określa projekt jako mityczne kino akcji realizowane w różnych zakątkach świata z użyciem zupełnie nowej technologii IMAX. Nolan nie tylko reżyseruje, ale też sam napisał scenariusz i produkuje film wspólnie z Emmą Thomas, co przy tak rozbudowanym materiale literackim było sporym wyzwaniem.
Przypomnijmy, że premiera filmu The Odyssey zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.
