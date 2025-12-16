Odyseja w nowych zdjęciach. Kolejne spojrzenie na bohaterów i kostiumy

Po oscarowym sukcesie Oppenheimera Christopher Nolan bierze na warsztat jeden z najważniejszych tekstów kultury starożytnej. Jego nowy film to ekranizacja Odysei Homera, monumentalnej opowieści o drodze do domu, próbie charakteru i zmaganiu z losem. Teraz za sprawą serwisu Entertainment Weekly trafiły nowe zdjęcia z filmu, które prezentują kolejnych bohaterów, w tym Roberta Pattinsona, a także ich kostiumy. Zdjęcia z Odysei zobaczycie poniżej.

Odyseja – nowe zdjęcia z filmu

Główną rolę Odyseusza gra Matt Damon. Aktor wciela się w króla Itaki wracającego z wojny trojańskiej, którego podróż przeciąga się do dziesięciu lat. W opublikowanych materiałach widać również Himesha Patela jako Eurylocha, jednego z towarzyszy wyprawy. Droga bohaterów prowadzi przez świat mitów, w którym czekają cyklop Polifem, syreny wabiące śpiewem ku śmierci oraz czarodziejka Kirke zamieniająca ludzi w zwierzęta.